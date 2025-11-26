تولیدکنندگان بسیجیان واقعی میدان کار و تولید هستند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن روز بسیج را به همه بسیجیان سرافراز، خانواده‌های معزز آنان و همکاران گرانقدر در شرکت فولاد هرمزگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بسیج، تجلی ایمان، مسئولیت‌پذیری، ایثار و حرکت جهادگونه در مسیر اعتلای ایران اسلامی است؛ تفکری که در بزنگاه‌های تاریخی، کشور را از دشواری‌ها عبور داده و امروز نیز چراغ راه پیشرفت و خودباوری است.

در فولاد هرمزگان نیز سال‌هاست که این تفکر بسیجی در رفتار و کارنامه کارکنان عزیز جلوه‌ای روشن دارد؛

روحیه‌ای که در ایستادگی برابر محدودیت‌ها، عبور از چالش‌های تولید، ثبت رکوردهای پی‌درپی، تلاش بی‌وقفه در روزهای بحران انرژی، تعهد در شرایط سخت آب‌وهوایی، و همراهی دلسوزانه در مسئولیت‌های اجتماعی نمود پیدا کرده است.

این همه، نشان می‌دهد که همکاران سخت‌کوش ما نه‌تنها در سنگر صنعت، که در عمل، بسیجیان واقعیِ میدان کار و تولید هستند.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عزیز بسیج، از تلاش‌های ارزشمند بسیجیان شرکت و همه کارکنانی که با عزم، توکل و روحیه جهادی در مسیر توسعه فولاد هرمزگان گام برمی‌دارند قدردانی می‌کنم و یقین دارم با همین روحیه، آینده‌ای روشن‌تر برای میهن عزیزمان ایران رقم خواهیم زد.

با آرزوی عزت و سلامتی برای همه شما

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان