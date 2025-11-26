خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج؛

تولیدکنندگان بسیجیان واقعی میدان کار و تولید هستند

تولیدکنندگان بسیجیان واقعی میدان کار و تولید هستند
کد خبر : 1719192
لینک کوتاه کپی شد.

پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج؛ تولیدکنندگان بسیجیان واقعی میدان کار و تولید هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن روز بسیج را به همه بسیجیان سرافراز، خانواده‌های معزز آنان و همکاران گرانقدر در شرکت فولاد هرمزگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بسیج، تجلی ایمان، مسئولیت‌پذیری، ایثار و حرکت جهادگونه در مسیر اعتلای ایران اسلامی است؛ تفکری که در بزنگاه‌های تاریخی، کشور را از دشواری‌ها عبور داده و امروز نیز چراغ راه پیشرفت و خودباوری است.

در فولاد هرمزگان نیز سال‌هاست که این تفکر بسیجی در رفتار و کارنامه کارکنان عزیز جلوه‌ای روشن دارد؛
روحیه‌ای که در ایستادگی برابر محدودیت‌ها، عبور از چالش‌های تولید، ثبت رکوردهای پی‌درپی، تلاش بی‌وقفه در روزهای بحران انرژی، تعهد در شرایط سخت آب‌وهوایی، و همراهی دلسوزانه در مسئولیت‌های اجتماعی نمود پیدا کرده است.
این همه، نشان می‌دهد که همکاران سخت‌کوش ما نه‌تنها در سنگر صنعت، که در عمل، بسیجیان واقعیِ میدان کار و تولید هستند.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عزیز بسیج، از تلاش‌های ارزشمند بسیجیان شرکت و همه کارکنانی که با عزم، توکل و روحیه جهادی در مسیر توسعه فولاد هرمزگان گام برمی‌دارند قدردانی می‌کنم و یقین دارم با همین روحیه، آینده‌ای روشن‌تر برای میهن عزیزمان ایران رقم خواهیم زد.

با آرزوی عزت و سلامتی برای همه شما
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات