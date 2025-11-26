پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج؛
پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج؛ تولیدکنندگان بسیجیان واقعی میدان کار و تولید هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن روز بسیج را به همه بسیجیان سرافراز، خانوادههای معزز آنان و همکاران گرانقدر در شرکت فولاد هرمزگان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیج، تجلی ایمان، مسئولیتپذیری، ایثار و حرکت جهادگونه در مسیر اعتلای ایران اسلامی است؛ تفکری که در بزنگاههای تاریخی، کشور را از دشواریها عبور داده و امروز نیز چراغ راه پیشرفت و خودباوری است.
در فولاد هرمزگان نیز سالهاست که این تفکر بسیجی در رفتار و کارنامه کارکنان عزیز جلوهای روشن دارد؛
روحیهای که در ایستادگی برابر محدودیتها، عبور از چالشهای تولید، ثبت رکوردهای پیدرپی، تلاش بیوقفه در روزهای بحران انرژی، تعهد در شرایط سخت آبوهوایی، و همراهی دلسوزانه در مسئولیتهای اجتماعی نمود پیدا کرده است.
این همه، نشان میدهد که همکاران سختکوش ما نهتنها در سنگر صنعت، که در عمل، بسیجیان واقعیِ میدان کار و تولید هستند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز بسیج، از تلاشهای ارزشمند بسیجیان شرکت و همه کارکنانی که با عزم، توکل و روحیه جهادی در مسیر توسعه فولاد هرمزگان گام برمیدارند قدردانی میکنم و یقین دارم با همین روحیه، آیندهای روشنتر برای میهن عزیزمان ایران رقم خواهیم زد.
با آرزوی عزت و سلامتی برای همه شما
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان