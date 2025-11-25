وی با اشاره به روند ارتقای تجهیزات در سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: یکی از اجزای این ترانسفورماتور، دایورتر سوئیچ تپ‌چنجر است که در آن مقطع، به‌روزترین و کارآمدترین نمونه موجود را روی این سازه نصب کردیم. این تجهیز نوین، با ارتقای عملکردی چشمگیر نسبت به نمونه پیشین که نیازمند سرویس پس از هر ۱۲۰هزار عملکرد بود، اکنون امکان ۳۰۰ هزار عملکرد را پیش از نیاز به تعویض فراهم می‌آورد. این تعویض، در راستای حفظ آمادگی کامل ترانسفورماتور کوره (۲)، افزایش ضریب ایمنی و بهینه‌سازی زمان توقف تولید برای صنعت فولاد هرمزگان صورت پذیرفت.

سرپرست نگهداری و تعمیرات پست‌ها و شبکه برق افزود: اجرای این پروژه پیچیده، ثمره همکاری تیم‌های فنی و کار تیمی منسجم متشکل واحدهای بهره‌برداری واحد انرژی، تعمیرات، تعمیرات اساسی، دفتر فنی تعمیرات و ذوب فولادسازی بود که با هماهنگی کامل، این امر را محقق ساختند.

افق توانمندی؛ از ارتقای نامی تا ظرفیت عملیاتی حداکثری

در ادامه، مسئول نت ترانسفورماتورهای شرکت فولاد هرمزگان در تشریح پیشینه فنی این عملیات بیان کرد: دوسال پیش، در پی تحقق برنامه استراتژیک سازمان مبنی بر افزایش ظرفیت تولید تختال در شرکت فولاد هرمزگان، ترانسفورماتور کوره (۲) با هدف تقویت زیرساخت‌ها، از توان اسمی ۱۲۰ مگاولت آمپر به ۱۴۰ مگاولت آمپر ارتقا یافت.

به گفته رضا صادقی پور، این تجهیز قابلیت باردهی پیوسته با ۲۰درصد بالاتر از توان نامی را داراست و در صورت مهیا شدن زیرساخت‌های بالادست، توانایی عملیاتی تا سقف 160مگاولت آمپر را نیز دارا خواهد بود که می‌تواند بدون تغییر در سیستم‌های کوره، تولید تختال را تا 5 درصد در سال ارتقا دهد.

وی با اشاره به نقش تپ‌چنجر در عملکرد کوره، خاطرنشان کرد: تعویض موفقیت‌آمیز دایورتر سوئیچ، گامی نوین در جهت ارتقای توان عملیاتی کوره بود. تپ‌چنجرهای قدیمی با هر 120 هزار عملکرد نیاز به سرویس داشتند. همچنین، به‌دلیل ماهیت سه‌دستگاه دایورتر سوئیچ تک‌فاز، مدت زمان مورد نیاز برای تعویض و سرویس حدود 12 تا 15 ساعت به طول می‌انجامید و این امر مستلزم هدررفت زمان و در نتیجه تولید قابل توجهی بود.

کاهش یک‌سومی زمان توقف و افزایش دوام فنی

مسئول نت ترانسفورماتورهای شرکت فولاد هرمزگان تاکید کرد: دایورترهای قدیمی پس از ۱۲۰هزار عملکرد در زمان‌های تعمیراتی باید تعمیر و سرویس می‌شدند. ضمن اینکه بازگرداندن دایورتر قدیمی به چرخه تولید نیازمند 48 ساعت زمان بود، اما تجهیز نوین نصب‌شده از دو سال پیش، با قابلیت عملکرد تا ۳۰۰هزار تغییر تپ (تقریبا سه برابر پیشین) کارکردی فنی ارتقایافته ارائه داد و زمان تعویض آن فرا رسیده است.

صادقی‌پور تصریح کرد: با تأمین به‌روزترین دایورتر سوئیچ‌ها، زمان تعویض تقریباً به یک‌سوم کاهش یافته و این فرآیند حیاتی تنها در بازه زمانی حدود ۵ تا ۶ ساعت قابل اجرا است. در نتیجه زمان توقف برنامه‌ریزی شده به بیش از نصف زمان قبلی کاهش می‌یابد.

این عملیات شامل بررسی دقیق کلیه جوانب امر، از جمله جنبه‌های الکتریکی، زیست‌محیطی، ایمنی، بازکردن تجهیزات حفاظتی، بیرون کشیدن دایورتر سوئیچ، شست‌وشوی مخزن، جای‌گذاری دایورتر جدید، تزریق روغن و هواگیری بود و تجهیز مربوطه پس از اتمام مراحل فنی و اخذ تست‌های نهایی، ترانسفورماتور جهت بهره‌برداری و آغاز فرایند ذوب‌گیری به بهره‌بردار تحویل داده شد.