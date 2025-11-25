نمایش اقتدار فولاد مبارکه در "متافو" ۱۴۰۴
در پایان نمایشگاه "متافو" ۱۴۰۴، فولاد مبارکه با نمایش گسترده توان تولید، ارائه پروژههای آیندهمحور و حضور فعال مدیران و کارشناسان خود، عنوان پربازدیدترین و تاثیرگذارترین غرفه نمایشگاه را از آنِ خود کرد. تمرکز این شرکت بر توسعه هوشمند و تعاملات صنعتی، نقطه تمایز حضور امسال بود.
به گزارش ایلنا، بیستودومین دوره نمایشگاه بینالمللی متافو طی چهار روز برگزاری، به صحنه رقابت شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی کشور تبدیل شد؛ اما در این میان، حضور فولاد مبارکه بیش از دیگران جلب توجه کرد. پاویون این گروه صنعتی که با مشارکت شرکتهای تابعه طراحی شده بود، امسال نهتنها ویترینی از محصولات و تجهیزات، بلکه نمادی از مسیر آینده صنعت فولاد ایران بود.
در غرفه فولاد مبارکه، مجموعهای از طرحهای توسعهای، پروژههای هوشمندسازی، دستاوردهای مرتبط با کاهش مصرف انرژی و فناوریهای جدید تولید در معرض دید فعالان صنعتی قرار گرفت. کارشناسان حاضر، این نمایشگاه را فرصتی برای ارائه تصویری شفاف از حرکت فولاد مبارکه به سوی تولید مبتنی بر نوآوری و خودکفایی دانستند.
یکی از محورهای اصلی ارائه شده در این پاویون، برنامه شرکت برای توسعه تولید ورقهای خاص، افزایش بهرهوری خطوط و حرکت به سمت دیجیتالسازی فرایندها بود؛ موضوعی که مورد توجه بسیاری از متخصصان و دانشگاهیان قرار گرفت.
بازدید گسترده مسئولان و تأکید بر نقش ملی فولاد مبارکه
پاویون فولاد مبارکه طی روزهای برگزاری نمایشگاه میزبان جمعی از مسئولان ارشد صنعتی و اقتصادی بود. در بازدید وزیر صمت و معاونان وزارتخانه، عملکرد این شرکت در حوزه تولید، مدیریت انرژی و برنامههای زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت.
شعار امسال فولاد مبارکه «توسعه هوشمند با مسئولیت اجتماعی» بود؛ شعاری که نشان داد این شرکت تلاش دارد مسیر رشد صنعتی خود را با کاهش اثرات محیطزیستی، ارتقای استانداردهای ایمنی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی همسو کند.
تعاملات صنعتی و شکلگیری همکاریهای جدید
نمایشگاه امسال فرصتی ویژه برای گسترش همکاریهای فنی و تجاری فولاد مبارکه فراهم کرد. نشستهای دوجانبه با شرکتهای معدنی، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران تخصصی، بخش مهمی از برنامه پاویون این گروه را تشکیل میداد.
تمرکز فولاد مبارکه در این گفتگوها بر تنوعبخشی به منابع تأمین، توسعه داخلیسازی و همکاری در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بود. کارشناسان معتقدند؛ هماهنگی ایجاد شده در این نمایشگاه میتواند به عقد قراردادهای جدید و افزایش ظرفیت همکاری میان این شرکت و تأمینکنندگان منجر شود.
در بخش دیگری از برنامههای فولاد مبارکه در "متافو" ۱۴۰۴، مدیران این شرکت به تشریح پروژههای در دست اجرا پرداختند. ارتقای خطوط نورد گرم و سرد، توسعه ظرفیت تولید ورقهای ویژه، بهبود شاخصهای زیستمحیطی و بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال، از مهمترین محورهای مطرحشده بود.
همچنین در کارگاههای تخصصی برگزارشده توسط این شرکت، موضوعاتی همچون آینده بازار فولاد، چالشهای انرژی، فناوریهای نو در کنترل کیفیت و نقش هوشمندسازی در کاهش هزینهها مورد بررسی قرار گرفت.
حضور فولاد مبارکه در "متافو" ۱۴۰۴ تصویری روشن از جایگاه این شرکت در صنعت فولاد کشور ارائه داد؛ شرکتی که با تکیه بر توان فنی، روند توسعه و توجه به مسئولیت اجتماعی، مسیر آینده صنعت فولاد ایران را ترسیم میکند. استقبال گسترده فعالان صنعتی و بازدید مقامات از پاویون این گروه، نشان داد فولاد مبارکه همچنان بازیگری تأثیرگذار و پیشرو در زنجیره ارزش فولاد است.