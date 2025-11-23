علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان خراسان در حاشیه پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو:
مسیر جدید تأمین مالی با مدیریت فولاد مبارکه، راهگشای طرحهای توسعه فولاد سنگان/ سرمایهگذاری چهار هزار میلیارد تومانی در طرح بخاریهای کممصرف
مدیرعامل فولاد سنگان خراسان، در حاشیه بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو با اشاره به رویکرد جدید جهتگیریها استراتژی گروه فولاد مبارکه اظهار امیدواری کرد طرحهای توسعهای را بدون برداشت از سرمایه داخلی و بدون ایجاد فشار بر منابع بنگاه اجرا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان خراسان در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو در مصاحبه با خبرنگار فولاد با اشاره به نقش محوری فولاد مبارکه در هدایت مجموعههای زیرمجموعه این هلدینگ گفت: فولاد مبارکه در شمار بزرگترین بنگاههای فولادی دنیا قرار دارد و ما نیز بهعنوان یکی از اجزای این هلدینگ، باید بتوانیم در راستای سیاستها، راهبردها و برنامههای تدوینشده، نقش خود را بهدرستی ایفاء کنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از فروشها و خریدهای ما در چارچوب سیاستهای فولاد مبارکه انجام میشود؛ بهویژه در حوزههای صادرات و تأمین مالی. خوشبختانه طی یکی دو ماه اخیر، روش جدیدی در تأمین مالی با مدیریت مدیرعامل محترم فولاد مبارکه، و همکاری همکارانمان در حال اجراست که کمک بسیار مؤثری به پیشبرد طرحهای توسعه فولاد سنگان کرده است.
رسولیان تأکید کرد: با این رویکرد جدید جهتگیریها استراتژی که گروه فولاد مبارکه، امیدواریم طرحهای توسعهای را بدون برداشت از سرمایه داخلی و بدون ایجاد فشار بر منابع بنگاه اجرا کنیم. بخشی از این فرآیند طی هفته جاری عملیاتی شد؛ اقدامی که با وجود شرایط تحریمی، بسیار ارزشمند و نوآورانه است. جزئیات این روش را باز نمیکنم اما این مسیر، مسیری امیدبخش و اثربخش است.
مدیرعامل فولاد سنگان بیان کرد: خود را متعهد میدانیم که در تمامی حوزهها از جمله تأمین، تولید و صادرات، همسو با سیاستهای کلان فولاد مبارکه حرکت کرده و بهعنوان بخشی از یک پیکره واحد عمل کنیم.
رسولیان، در تشریح برنامههای این شرکت برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت پایدار منابع، از اجرای طرحهای گسترده در حوزه آب، برق، گاز و توسعه ظرفیت تولید خبر داد و گفت: کمبود انرژی و افزایش قیمت حاملهای انرژی از مهمترین چالشهای امروز صنایع معدنی و فولادی است؛ اما خوشبختانه با اقدامات انجامشده در فولاد سنگان، طی ماههای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.
وی تصریح کرد: برای تأمین پایدار آب نیز در خط انتقال آب از دریای عمان مشارکت ۲۰ درصدی داریم و علاوه بر آن، پساب شهر تایباد را خریداری کردهایم که عملیات جمعآوری، تصفیه و انتقال آن با جدیت در حال انجام است. بخشی از انتقال آب نیز تا پیش از پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه برق ادامه داد: طرح جامع کاهش مصرف برق مجتمع آماده شده و در انتظار برگزاری مناقصه است. همچنین یکی از پروژههای مهم ما که تأمین مالی آن در حال نهایی شدن است، تولید ۲۰۰ مگاوات انرژی بادی در منطقه سنگان است.
وی گفت: این منطقه یکی از بهترین تونلهای بادی کشور است و با تخصیص زمین و تکمیل مطالعات، بهزودی عملیات اجرایی این طرح آغاز میشود. این پروژه تحول مهمی در تأمین انرژی منطقه ایجاد خواهد کرد.
رسولیان در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری فولاد سنگان با دولت برای بهینهسازی مصرف گاز اشاره کرد و گفت: در طرح بخاریهای کممصرف، بنگاههای فولادی خراسان تاکنون حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کردهاند. بخاریهای جدید در حال تحویل است و با جایگزینی آنها، صرفهجویی گاز حاصلشده به بنگاهها اختصاص مییابد.
به گفته مدیرعامل فولاد سنگان، این شرکت هماکنون با بیشترین ظرفیت تولید گندله و کنسانتره فعالیت میکند و بخش عمده نیاز واحدهای فولادی کشور و فولاد مبارکه را تأمین میکند.
مدیرعامل فولاد سنگان خراسان افزود: پروژه بزرگ کارخانه کنسانتره هماتیتی با سرعت بالا در حال اجراست و اکنون بیش از ۲۵ درصد پیشرفت دارد. این پروژه از فناوریهای روز دنیا بهره میبرد و بخشی از تجهیزات آن از داخل کشور تأمین میشود.
یکی از طرحهای مهم دیگر، اجرای پایلوت دانشبنیان گندلهسازی است که به گفته رسولیان تأثیر جدی در ارتقای کیفیت تولیدات خواهد داشت و بهزودی وارد فاز اجرایی میشود.
مدیرعامل فولاد سنگان خراسان در پایان با اشاره به وضعیت خوراک کارخانه گفت: سنگآهن مورد نیاز ما از منطقه سنگان تأمین میشود و با اکتشافات جدید، بهویژه اکتشافات عمیق، ذخایر ارزشمندی شناسایی شده است. با وجود برخی چالشها در استخراج، تجهیزات لازم تأمین شده و مذاکراتی نیز با شرکتهای معدنی منطقه برای افزایش کیفیت خوراک انجام شده است.