خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیدمهدی نقوی، مدیرعامل ایریسا در حاشیه پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو:

تشریح نقشه راه هوشمندسازی صنعت فولاد/ حرکت ایریسا به‌سوی اپراتور هوشمند صنعت

تشریح نقشه راه هوشمندسازی صنعت فولاد/ حرکت ایریسا به‌سوی اپراتور هوشمند صنعت
کد خبر : 1718078
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل ایریسا در حاشیه پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو با بیان اینکه مأموریت امروز ایریسا، ایجاد یک پلتفرم یکپارچه و امن برای کارخانه هوشمند، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت، شکل‌دهی به اسمارت‌هولدینگ و ایفای نقش اپراتور هوشمند صنعت ایران است افزود : ایریسا با رویکردی ملی، داده‌محور و مبتنی بر هوش مصنوعی، موتور محرک تحول دیجیتال صنعت ایران شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در نمایشگاه متافو، سید مهدی نقوی مدیرعامل ایریسا با اشاره به تحول دیجیتال در صنعت فولاد و نقش هوش مصنوعی، توضیح داد که هوشمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با کارخانه هوشمند، امروز به یکی از مأموریت‌های اصلی شرکت ایریسا تبدیل شده است.

او یادآور شد:  این شرکت از زمان تأسیس هم‌زمان با فولاد مبارکه، وظیفه اصلی خود را در حوزه IT و OT تعریف کرده بود، اما با تحول فناوری و رشد حجم داده‌ها، نقش و بار مسئولیت ایریسا بسیار گسترده‌تر شده است.

نقوی با بیان اینکه امروز هدف ایریسا ایجاد یک پلتفرم کاملاً متناسب با صنعت کشور و نه فقط فولاد مبارکه است، تأکید کرد که برنامه اصلی شرکت، شکل‌دهی به یک «اسمارت‌هولدینگ» و ایجاد یک بستر یکپارچه و امن برای تجمیع اطلاعات همه بخش‌های گروه، چه ستادی و چه عملیاتی است.

او توضیح داد:  این پلتفرم باید بتواند داده‌ها را از تمام واحدها جمع‌آوری کند، پردازش کند و در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه هوشمندسازی قرار دهد تا محیطی مشترک برای حضور نخبگان و توسعه راهکارهای جدید ایجاد شود.

به گفته مدیرعامل ایریسا، مأموریت اصلی این شرکت شامل ایجاد این پلتفرم، فراهم‌کردن بستر ارتباطی امن و پرسرعت، و ایفای نقش به‌عنوان «اپراتور هوشمند صنعت ایران» است؛ نقشی که فراتر از گروه فولاد مبارکه تعریف شده و باید امکان انتقال اطلاعات با سرعت بسیار بالا، تجمیع میلیون‌ها داده لحظه‌ای و ایجاد یک دریاچه داده مشترک را مهیا کند. نقوی تأکید کرد که هدف نهایی، فراهم‌کردن امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای و مبتنی بر داده برای مدیران ارشد است؛ همان ترند اصلی جهان در حوزه هوش مصنوعی.
او با اشاره به ضرورت‌های فنی این تحول، توضیح داد که تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت‌های کلان است؛ از جمله ایجاد Data Diode، ایجاد مسیرهای امن برای انتقال اطلاعات OT و IT، و مقابله با حملات سایبری گسترده‌ای که هر روز متوجه شرکت‌های فولادی می‌شود.

به گفته او، فولاد مبارکه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در این زمینه انجام داده و یکی از پیشرفته‌ترین دیتاسنترهای صنعتی کشور یعنی دیتاسنتر فلاتوری را پایه‌گذاری کرده است تا تمام سرویس‌ها به‌تدریج روی محیط کلود منتقل شود و امکان ارائه خدمات «Data as a Service» فراهم گردد.

مدیرعامل ایریسا همچنین به توسعه فارم‌های پردازشی، انتخاب پارتنر مناسب برای توسعه پلتفرم، و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی گروه اشاره کرد و گفت: فاز اول شامل جمع‌آوری و پالایش داده‌ها و فاز دوم شامل تبدیل داده‌ها به ارزش عملیاتی از طریق هوش مصنوعی است.

نقوی اعلام کرد که یکی از محصولات کلیدی ایریسا در این مسیر، سیستم EMS برای مدیریت انرژی است که اکنون به یکی از برترین محصولات ایران تبدیل شده و امکان پایش و مدیریت آب، برق و گاز را فراهم می‌کند.

او توضیح داد:  اجرای این سیستم از بخش برق آغاز شده و با افزودن ماژول‌های هوش مصنوعی، قرار است به سامانه‌ای کاملاً خبره و مؤثر برای مدیریت انرژی در گروه فولاد مبارکه تبدیل شود.

او همچنین از نقش ایریسا در اسکادای نیروگاه‌های خورشیدی کشور خبر داد و اعلام کرد: این شرکت اکنون اپراتور اصلی اسکادای نیروگاه‌های خورشیدی ایران است. نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی گروه فولاد مبارکه با سیستم کنترلی ایریسا راه‌اندازی شده و مراحل تکمیلی سایر فازها نیز در حال انجام است. چند مشتری صنعتی دیگر نیز برای پیاده‌سازی این سامانه در حال مذاکره با ایریسا هستند.
در ادامه، نقوی به برنامه‌های سال ۱۴۰۵ پرداخت و توضیح داد که ایریسا قصد دارد سیستم‌های اطلاعات مدیریتی و سامانه ERP را نیز به‌صورت متمرکز و در قالب یک سرویس مشترک ارائه کند؛ سامانه‌ای که امکان استفاده همه کاربران گروه از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکپارچه را فراهم می‌کند، هزینه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و قدرت اصلی گروه را در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها افزایش می‌دهد.

او افزود:  این ساختار امکان استفاده از یک دیتاسنتر پشتیبان (Disaster Recovery) را نیز فراهم می‌کند و با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و سرمایه‌گذاری‌های آتی، قرار است به‌زودی برای استفاده همه شرکت‌های گروه راه‌اندازی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب