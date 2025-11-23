نماینده مردم تهران مطرح کرد؛
فولادمبارکه محور توسعه خوشههای صنعتی
روحالله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: اقتصاد کشور در آستانه تحولی بنیادین است و شرکتهای صنعتی پیشرو، بهویژه فولاد مبارکه، میتوانند نقش لوکوموتیو این تحول را ایفا کنند. به گفته او، با تقویت زنجیرههای صنعتی، توسعه صنایع هوشمند و بومیسازی فناوری، مبارکه میتواند علاوه بر تولید، پیشگام ایجاد خوشههای صادراتگرا، همافزایی میان شرکتهای دانشبنیان و توسعه شهرهای ساحلی اقتصادی باشد و مسیر جهش اقتصادی کشور را هموار کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، روحالله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نمایشگاه متافو ۴۰۴ با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، تأکید کرد: کشور در آستانه یک تحول اساسی در بخش صنعت قرار دارد. امروز اقتصاد کشور نیازمند تحولی عمیق است؛ تحولی که از خامفروشی به سمت صنایع پیشرفته و از صنعت کارخانهای به سمت صنایع هوشمند و زنجیرههای بینالمللی حرکت کند. این تحول نیازمند یک لوکوموتیو و پیشران است که راهبری این مسیر را بر عهده گیرد.
ایزدخواه در ادامه با اشاره به اهمیت نقش شرکتهای صنعتی در پیشبرد این تحول، اظهار کرد: شرکتهایی که به واقع در بخش صنعت فعالیت میکنند، نظیر شرکت فولاد مبارکه، میتوانند نقش راهبری این تحول را ایفا کنند. مبارکه تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه خود هویت صنعت فولاد کشور است و بیش از ۳۴ درصد از تولیدات فولاد کشور را پوشش میدهد. این شرکت میتواند به عنوان پیشگام در صنعت فولاد، تحولات جدید را آغاز کند و سپس این تحولات در سایر بخشهای صنعتی کشور گسترش یابد.
نقش کلیدی فولاد مبارکه در پیشبرد تحول صنعتی
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت، به عنوان یک نهاد قاعدهگذار، نمیتواند به تنهایی لوکوموتیو توسعه صنعتی و فناوری باشد، چرا که از توان مالی و اختیارات لازم برخوردار نیست. دولت باید به این نهادهای صنعتی همچون فولاد مبارکه اختیارات کافی بدهد تا آنها بتوانند به پیشبرد توسعه فناوری و صنایع نوآور کمک کنند.
ایزدخواه همچنین در رابطه با برنامههای پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه توضیح داد: در برنامه هفتم توسعه، زمینههایی برای شکلگیری خوشههای صنعتی صادراتگرا پیشبینی شده است. شرکتهایی مانند مبارکه میتوانند با استفاده از بند الف ماده ۴۸ برنامه هفتم، به عنوان رهبران توسعه خوشههای صادراتگرا در صنعت فولاد عمل کنند. این نقش مبارکه فراتر از تولید و مدیریت کارخانهها خواهد بود و در راستای ایجاد زنجیرههای صنعتی و اقتصادی در سطح بینالملل قرار میگیرد.
وی با اشاره به لزوم همکاری و همافزایی میان شرکتهای دانشبنیان، پارکهای فناوری و نهادهای آموزشی، گفت: ایجاد ساختارهای داخلی مستحکم و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان برای اتصال به بدنه صنعتی کشور از جمله اقداماتی است که شرکتهای صنعتی میتوانند در جهت توسعه این همکاریها انجام دهند.
ایزدخواه خاطرنشان کرد: در این مسیر نیاز به نهادهای توسعهدهنده صنعتی وجود دارد که بتوانند سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان را در جهت شکلگیری زنجیرههای صنعتی و تقویت روابط بینالمللی هدایت کنند. فولاد مبارکه میتواند در این مسیر، نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی ایفا کند و با راهبری این تحولات، توسعه صنایع هوشمند و صادراتگرا را در کشور به پیش ببرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اهمیت طرح شهرهای دریایی و اقتصادی ساحلی در راستای توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: سیاست قطعی نظام در زمینه توسعه شهرهای دریایی در همه اسناد بالادستی کشور تأکید شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز بحث شهرهای اقتصادی ساحلی بهویژه در قالب طرحهای پیشران مطرح شده است. در این راستا، میتوانیم در مناطق جنوبی کشور، شهری با جمعیت بالا، حتی بیشتر از صد هزار نفر، بر محور زنجیره فولاد و در کنار دریا ایجاد کنیم.
وی افزود: شرکتهایی مانند فولاد مبارکه میتوانند بهعنوان توسعهدهنده ارشد این پروژه، مأموریت ایجاد چنین شهری را از دولت یا حاکمیت دریافت کنند. مبارکه میتواند بهعنوان مستر دولوپر، مسئولیت توسعه و طراحی این شهر را بر عهده بگیرد و توسعهدهندگان و سرمایهگذاران تخصصی را دور خود جمع کند تا شهری جدید مبتنی بر زنجیره فولاد و با تمرکز بر صادرات، تعاملات بینالمللی، شرکتهای دانشبنیان و خدمات شهری و دریایی ایجاد شود.
نقش فولاد مبارکه در تحقق جهش اقتصادی کشور
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای چنین طرحهایی نیازمند همکاری بخشهای مختلف اقتصادی و سرمایهگذاران است، خاطرنشان کرد: اینگونه پروژهها نیاز به سرمایهگذاریهای کلان دارند، اما نکته مهم این است که همه هزینهها بر دوش فولاد مبارکه یا یک بنگاه صنعتی دیگر نخواهد بود. سرمایهگذاران و توسعهدهندگان مختلف میتوانند به این پروژه پیوسته و در آن مشارکت کنند. مبارکه بهعنوان پیشگام این طرح، پرچم پیشرانی را به دوش خواهد کشید و سایرین میتوانند در این مسیر همراه شوند.
ایزدخواه همچنین به چالشهای موجود در مسیر توسعه چنین طرحهایی اشاره کرد و افزود: بنگاههای بزرگ مانند فولاد مبارکه در مسیر توسعه با مشکلات بروکراتیک و اداری زیادی روبرو هستند. این موانع گاهاً دست و پای ما را میبندد. اما وقتی به یک سطح بالاتر از این توسعه، مانند طرحهای پیشران یا شهرهای ساحلی میرسیم، این موانع دیگر آنقدر اثرگذار نیستند.
چرا که در حال حاضر قوانین و مقررات مشخصی برای توسعه شهرهای ساحلی وجود ندارد که بخواهد مانع این نوع از پروژهها شود. پروژههای اینچنینی میتوانند علاوه بر توسعه اقتصادی، نقش بسزایی در تقویت روابط بینالمللی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاریهای خارجی ایفاء کنند.
وی عنوان کرد: شرکتهایی مانند فولاد مبارکه میتوانند با اجازه و اختیار حاکمیت وارد عرصه طرحهای پیشران اقتصادی کشور شوند و در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند. مهم این است که کشور در حال حاضر به شدت نیازمند توسعه است. رشد اقتصادی مطلوب، به ویژه با هدف رسیدن به رشد ۸ درصدی، باید به اولویت اصلی تبدیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در مسیر تحقق جهش اقتصادی، مشکلات به تدریج حل خواهد شد. مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا هرگونه همکاری و رفع موانع را تسهیل کند. اگر در جایی نیاز به تغییرات قانونی باشد که مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را هموارتر کند، ما آمادگی داریم تا این تغییرات را انجام دهیم.
ایزدخواه در پایان گفت: مجلس همواره از هر طرحی که به توسعه اقتصادی کشور کمک کند، استقبال خواهد کرد و در این راستا، از هیچ همکاریای برای تسهیل و رفع موانع اجرایی طرحهای پیشران دریغ نخواهد کرد.