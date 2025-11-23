حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در حاشیه پاویون این گروه صنعتی در نمایشگاه متافو:
محیط زیست و اقتصاد چرخشی شرط اصلی اجرای پروژههای توسعهای فولاد مبارکه
معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در حاشیه پاویون این گروه صنعتی در نمایشگاه متافو با بیان اینکه تمامی پروژههای توسعهای این گروه صنعتی بر اساس شش محور استراتژیک و با تأکید ویژه بر پیوستهای زیستمحیطی طراحی و اجرا میشوند. افزود: تمام مطالعات جانمایی و اثرات پروژهها بر اساس گزارشهای مشاوران مورد تأیید سازمان محیط زیست انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه، با اشاره به رویکرد این گروه صنعتی در اجرای پروژههای توسعهای گفت: تمام پروژههای فولاد مبارکه بر اساس شش محور کلیدی استراتژیهای گروه طراحی و اجرا میشوند که در این میان، پیوستهای زیستمحیطی یکی از مهمترین الزامات ماست.
وی افزود: پیش از آغاز هر پروژه، مطالعات کامل زیستمحیطی توسط مشاوران مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشود و جانمایی تمامی پروژهها دقیقاً براساس این مطالعات تعیین خواهد شد. اثرات پروژه بر محیطزیست، منابع طبیعی اطراف و الزامات قانونی، از مهمترین معیارهای انتخاب محل پروژه است.
خسروانیپور تأکید کرد: در حال حاضر، تمام پروژههای گروه فولاد مبارکه دارای پیوست زیستمحیطی و تأییدیههای لازم هستند. همچنین، تمامی اسناد مناقصه و دفترچههای فنی ما شامل الزاماتی مشخص است که بر استفاده از فناوریهای کممصرف و کماثر بر محیطزیست تأکید دارد.
معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه با اشاره به سیاستهای کاهش مصرف انرژی و آب بیان کرد: در تعریف پروژههای جدید، کاهش مصرف انرژی و آب، استفاده از روشهای بازیافت و پیادهسازی اقتصاد چرخشی جزو الزامات اصلی است.
وی یکی از نمونههای موفق این رویکرد را نیروگاه ترکیبی فولاد مبارکه دانست و گفت: در این پروژه، از گرمای موجود نیروگاههای گازی، بدون مصرف انرژی اضافی، ۳۰۰ مگاوات برق تولید میشود. این روش علاوه بر افزایش بهرهوری، باعث کاهش چشمگیری در آلودگی حرارتی محیط میشود.