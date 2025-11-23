به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از غرفه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو در مصاحبه با خبرنگار فولاد اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، پروژه‌ها و تلاش‌های مدیران و کارکنان این شرکت قرار بگیریم. فولاد مبارکه بزرگ‌ترین مجموعه فولادی و معدنی کشور است که از ابتدای زنجیره تا انتهای آن نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های جدی صنایع معدنی در ماه‌های اخیر افزود: کشور در این حوزه با مشکلاتی مواجه بود که نیازمند تدابیر و برنامه‌ریزی دقیق مدیران آگاه و کاربلد است. خوشبختانه مدیریت گروه فولاد مبارکه توانسته آثار تحریم‌ها را به‌صورت مؤثر کاهش دهد و راه‌های پایداری برای تداوم تولید فراهم سازد.

طهماسبی با تأکید بر اهمیت این شرکت در اقتصاد ملی گفت: گروه مبارکه یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور است. در شرایطی که دولت با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، صادرات محصولات فولاد مبارکه و شرکت‌های وابسته سهم قابل‌توجهی در تأمین ارز کشور دارد.

وی همچنین به اقدامات برجسته فولاد مبارکه در حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: این شرکت با سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها و مدیریت بهینه انرژی، حتی در مقاطع حساس به شبکه برق خانگی کمک کرده است. امروز نیز پروژه‌های جدیدی در دست اجرا دارد که بخش مهمی از برق مصرفی مجموعه را به‌صورت مستقل تأمین خواهد کرد. این اقدامات با اشراف مدیریتی زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به نتایج چشمگیری رسیده است.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حجم پروژه‌های جاری در گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: این گروه صنعتی هم‌اکنون بیش از ۱۰۳ پروژه فعال در دست اجرا دارد که هر یک نیازمند منابع مالی قابل توجهی است. با این حال، مدیریت صحیح و زمان‌بندی دقیق باعث شده روند اجرای پروژه‌ها مطلوب و امیدآفرین باشد.

طهماسبی در خصوص کمک‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صنایع گفت: شعار سال، کارآفرینی است و فولاد مبارکه در ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نقشی کاملاً مؤثر و درخشان داشته است. کمیسیون صنایع به‌طور کامل از این رویکرد حمایت می‌کند.

وی در پایان با اشاره به بررسی اصلاح قانون معادن در مجلس افزود: در بازنگری این قانون، قطعاً دغدغه‌های مگاپروژه‌ها و شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه مورد توجه قرار خواهد گرفت. وزیر صمت نیز برای رفع ناترازی انرژی و پشتیبانی از صنعت تلاش‌های ارزشمندی انجام می‌دهد و کمیسیون صنایع در کنار دولت و فعالان صنعت خواهد بود.

