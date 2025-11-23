فولاد مبارکه الگوی موفق نوآوری باز در صنعت کشور است/ نوآوری باز، CVC قدرتمند و حمایت از فناوران سه محور تمجید وزارت علوم از این گروه صنعتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از غرفه فولاد مبارکه در بیست‌ودومین نمایشگاه متافو تهران در مصاحبه با خبرنگار فولاد، با قدردانی از عملکرد این گروه صنعتی در حوزه نوآوری و تعامل با دانشگاه‌ها، گفت: فولاد مبارکه توانسته است الگوی موفقی از نوآوری باز و مدیریت پشتیبانی فناوری ارائه دهد و با ایجاد یک CVC قدرتمند، سرمایه واقعی و پایدار را وارد اکوسیستم نوآوری کشور کند.

ابطحی با اشاره به نقش ملی فولاد مبارکه در توسعه فناوری افزود: فولاد مبارکه رسالت ملی خود را در ارتقای تراز اکوسیستم نوآوری کشور به‌خوبی انجام داده است. این نگاه وسیع و عمیق در سطح کشور و گستره جغرافیایی بزرگ، نشان‌دهنده اثربخشی واقعی این مجموعه است.

وی همچنین درباره همکاری‌های مشترک وزارت علوم و فولاد مبارکه توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه‌ای در سطح ۵ همت بین وزارت علوم و فولاد مبارکه نشان می‌دهد که این شرکت با اعتماد به توان فناوران داخلی، مسیر توسعه علمی و صنعتی را با جدیت دنبال می‌کند.

معاون پژوهشی وزیر علوم تأکید کرد: حمایت فولاد مبارکه از دانشجویان، ارائه گرنت‌های پژوهشی، پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید محصولات فناورانه و تعریف پروژه‌های مبتنی بر چرخه تولید فولاد، نمونه‌های روشنی از پیوند مؤثر صنعت و دانشگاه است.

وی در پایان گفت: آینده درخشانی برای فولاد مبارکه می‌بینم؛ به دلیل دانشی که در حوزه نوآوری دارد و اعتمادی که مدیریت عالی شرکت به خلاقیت و توان جوانان کشور نشان داده است.

