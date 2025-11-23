سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم در بازدید از غرفه فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه الگوی موفق نوآوری باز در صنعت کشور است/ نوآوری باز، CVC قدرتمند و حمایت از فناوران سه محور تمجید وزارت علوم از این گروه صنعتی
معاون پژوهشی وزیر علوم در جریان بازدید از غرفه فولاد مبارکه در بیستودومین نمایشگاه متافو تهران ضمن قدردانی از رویکرد نوآورانه این گروه صنعتی تاکید کرد: نوآوری باز، سرمایهگذاری CVC و حمایت از فناوران سه محور اصلی عملکرد اثربخش فولاد مبارکه در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از غرفه فولاد مبارکه در بیستودومین نمایشگاه متافو تهران در مصاحبه با خبرنگار فولاد، با قدردانی از عملکرد این گروه صنعتی در حوزه نوآوری و تعامل با دانشگاهها، گفت: فولاد مبارکه توانسته است الگوی موفقی از نوآوری باز و مدیریت پشتیبانی فناوری ارائه دهد و با ایجاد یک CVC قدرتمند، سرمایه واقعی و پایدار را وارد اکوسیستم نوآوری کشور کند.
ابطحی با اشاره به نقش ملی فولاد مبارکه در توسعه فناوری افزود: فولاد مبارکه رسالت ملی خود را در ارتقای تراز اکوسیستم نوآوری کشور بهخوبی انجام داده است. این نگاه وسیع و عمیق در سطح کشور و گستره جغرافیایی بزرگ، نشاندهنده اثربخشی واقعی این مجموعه است.
وی همچنین درباره همکاریهای مشترک وزارت علوم و فولاد مبارکه توضیح داد: عقد تفاهمنامهای در سطح ۵ همت بین وزارت علوم و فولاد مبارکه نشان میدهد که این شرکت با اعتماد به توان فناوران داخلی، مسیر توسعه علمی و صنعتی را با جدیت دنبال میکند.
معاون پژوهشی وزیر علوم تأکید کرد: حمایت فولاد مبارکه از دانشجویان، ارائه گرنتهای پژوهشی، پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان، خرید محصولات فناورانه و تعریف پروژههای مبتنی بر چرخه تولید فولاد، نمونههای روشنی از پیوند مؤثر صنعت و دانشگاه است.
وی در پایان گفت: آینده درخشانی برای فولاد مبارکه میبینم؛ به دلیل دانشی که در حوزه نوآوری دارد و اعتمادی که مدیریت عالی شرکت به خلاقیت و توان جوانان کشور نشان داده است.