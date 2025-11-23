خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم در بازدید از غرفه فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه الگوی موفق نوآوری باز در صنعت کشور است/ نوآوری باز، CVC قدرتمند و حمایت از فناوران سه محور تمجید وزارت علوم از این گروه صنعتی

فولاد مبارکه الگوی موفق نوآوری باز در صنعت کشور است/ نوآوری باز، CVC قدرتمند و حمایت از فناوران سه محور تمجید وزارت علوم از این گروه صنعتی
کد خبر : 1718058
لینک کوتاه کپی شد.

معاون پژوهشی وزیر علوم در جریان بازدید از غرفه فولاد مبارکه در بیست‌ودومین نمایشگاه متافو تهران ضمن قدردانی از رویکرد نوآورانه این گروه صنعتی تاکید کرد: نوآوری باز، سرمایه‌گذاری CVC و حمایت از فناوران سه محور اصلی عملکرد اثربخش فولاد مبارکه در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از غرفه فولاد مبارکه در بیست‌ودومین نمایشگاه متافو تهران در مصاحبه با خبرنگار فولاد، با قدردانی از عملکرد این گروه صنعتی در حوزه نوآوری و تعامل با دانشگاه‌ها، گفت: فولاد مبارکه توانسته است الگوی موفقی از نوآوری باز و مدیریت پشتیبانی فناوری ارائه دهد و با ایجاد یک CVC قدرتمند، سرمایه واقعی و پایدار را وارد اکوسیستم نوآوری کشور کند.

ابطحی با اشاره به نقش ملی فولاد مبارکه در توسعه فناوری افزود: فولاد مبارکه رسالت ملی خود را در ارتقای تراز اکوسیستم نوآوری کشور به‌خوبی انجام داده است. این نگاه وسیع و عمیق در سطح کشور و گستره جغرافیایی بزرگ، نشان‌دهنده اثربخشی واقعی این مجموعه است.

وی همچنین درباره همکاری‌های مشترک وزارت علوم و فولاد مبارکه توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه‌ای در سطح ۵ همت بین وزارت علوم و فولاد مبارکه نشان می‌دهد که این شرکت با اعتماد به توان فناوران داخلی، مسیر توسعه علمی و صنعتی را با جدیت دنبال می‌کند.

معاون پژوهشی وزیر علوم تأکید کرد: حمایت فولاد مبارکه از دانشجویان، ارائه گرنت‌های پژوهشی، پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید محصولات فناورانه و تعریف پروژه‌های مبتنی بر چرخه تولید فولاد، نمونه‌های روشنی از پیوند مؤثر صنعت و دانشگاه است.

وی در پایان گفت: آینده درخشانی برای فولاد مبارکه می‌بینم؛ به دلیل دانشی که در حوزه نوآوری دارد و اعتمادی که مدیریت عالی شرکت به خلاقیت و توان جوانان کشور نشان داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب