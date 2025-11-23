خبرگزاری کار ایران
معاون بازرگانی چادرملو:

حضور در ایران‌متافو مسیر توسعه بازار صادراتی چادرملو را تقویت می‌کند

حضور در ایران‌متافو مسیر توسعه بازار صادراتی چادرملو را تقویت می‌کند
معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، حضور این شرکت در نمایشگاه بین‌المللی ایران‌متافو را فرصتی مهم برای صنعت فولاد کشور توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، علی نصیری با اشاره به جایگاه این رویداد گفت: ایران‌متافو یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی فولاد در کشور است و می‌توان گفت تمامی تولیدکنندگان و فعالان این صنعت طی روزهای برگزاری آن گرد هم می‌آیند.

وی تأکید کرد که شرکت‌ها در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش توانمندی‌ها و دستاوردهای یک‌سال اخیر، فرصت تعامل نزدیک با یکدیگر و نیز دیدار با بازدیدکنندگان خارجی را پیدا می‌کنند.

نصیری افزود: شرکت چادرملو نیز در همین راستا دیدارهای متعددی با خریداران خارجی خود ترتیب داده که طی یکی دو روز آینده برگزار خواهد شد.

به گفته معاون بازرگانی چادرملو، این شرکت با رویکردی متفاوت در تلاش است سهم بیشتری از بازار صادراتی محصولات فولادی به‌دست آورده و محصولات خود را با قدرت بیشتری معرفی کند.

نصیری از حضور موفق چادرملو در بازار عراق در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یک دستاورد قابل توجه یاد کرد و گفت: شمش CMIC به‌عنوان نماد چادرملو در منطقه خلیج فارس شناخته شده است و در عراق نیز این برند را کاملاً می‌شناسند. 

او همچنین به گندله به‌عنوان محصول مهم دیگر شرکت اشاره کرد و تصریح کرد که چادرملو در مسیر معرفی و توسعه بازار این محصول نیز گام‌های اولیه را برداشته است، مسیری که به گفته او با حضور در نمایشگاه ایران‌متافو تقویت خواهد شد.

نصیری ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه دستاوردهای ارزشمندی برای صنعت فولاد و مجموعه چادرملو به‌همراه داشته باشد.

نمایشگاه ایران متافو که از ۲۹ آبان‌ آذر به کار کرده، امروز دوم آذرماه به کار خود پایان می‌دهد.

