ذوب‌آهن اصفهان در مسیر سودآوری

ذوب‌آهن اصفهان در مسیر سودآوری
تغییر شیوه تولید در دستور کار است

مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد: این شرکت پس از تجربه اختلالات تولید در جنگ ۱۲ روزه و چالش‌های تامین زغال و انرژی، اکنون در مسیر بهبود و سودآوری قرار دارد و بررسی تغییر شیوه تولید برای کاهش وابستگی به واردات زغال در دستور کار است؛ اما این تغییر به روش قوس الکتریکی نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سیداردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه تولید، بخشی از خطوط ذوب‌آهن تعطیل شدند و همزمان پیامدهای انفجار در بندر شهید رجایی و اعتصاب کامیون‌داران را متحمل شدیم. با این حال، کارخانه اکنون در مسیر بهبود و سودآوری قرار دارد.

افضلی درباره وضعیت مالی و بورس شرکت توضیح داد: ذوب‌آهن در حال حاضر منفی و زیان‌ده است، اما با اقدامات مدیریتی و برنامه‌های بهبود، مسیر خروج از زیان در حال طی شدن است، اما فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سرمایه یا تغییرات بورس وجود ندارد.

وی درباره هزینه‌های تولید افزود: ۴۶ درصد از کل هزینه تولید مربوط به انرژی است. افزایش قیمت گاز و برق، فشار زیادی بر تولید وارد کرده است؛ به‌ عنوان مثال، مصرف گاز در تولید هر تن آهن اسفنجی حدود ۲۶۰ متر مکعب است که قیمت آن در زمستان به ۱۸ هزار تومان و در تابستان ۱۴ هزار تومان می رسد. قیمت برق داخلی و وارداتی نیز حدود ۱۷ هزار تومان است که نسبت به قبل چند برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل ذوب‌آهن در خصوص تأمین زغال گفت: تولید داخلی زغال کفاف نیاز کارخانه را نمی‌دهد و بخشی از زغال مورد نیاز را از مسیر واردات تأمین می‌کنیم. با توجه به محدودیت ارزی دولت، به دنبال تغییر شیوه تولید هستیم تا وابستگی به زغال وارداتی کاهش یابد، اما این تغییر به معنای استفاده از روش قوس الکتریکی نیست.

افضلی درباره پروژه‌های زیست‌محیطی و اقدامات ایمنی کارکنان بیان کرد: غلظت آلایندگی ها کاهش یافته و بخشی از بوینرهای بالا رونده اصلاح شده است. تجهیزات ایمنی مناسب در اختیار کارکنان قرار دارد و بخش ایمنی شرکت نظارت مستمر بر رعایت استانداردها دارد. همچنین استفاده از سیستم‌های پشتیبان و فناوری‌های نوین برای کاهش آلایندگی در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: ذوب‌آهن اصفهان مسیر توسعه و سودآوری را ادامه می‌دهد و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های انرژی و اصلاح شیوه تولید در دستور کار است.

