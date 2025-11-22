«حس خوب» با همکاران؛
گروه فولاد مبارکه؛ خانهای که نوآوری در آن قد میکشد
میهمانان این هفته: همکاران صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه (MSTID FUND) در ادامه دیدار و گفتوگو با کارکنان گروه فولاد مبارکه، این بار به سراغ کارکنان پرتلاش صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه (MSTشID FUND) رفتیم تا از حس و حال آنها در این صندوق باخبر شویم. بهانه این همنشینی صمیمانه، هفتم آذرماه، روز «نوآوری و فناوری ایرانساخت» است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، امروز نام گروه فولاد مبارکه و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر آن بهعنوان بزرگترین حامی شرکتهای دانشبنیان کشور و زیستبوم فناوری و نوآوری ایران مطرح بوده و عنوان برترین CVC کشور را نصیب این صندوق کرده است. MSTID FUND با مأموریت «بیشینهسازی جذب نوآوری از زیستبوم نوآوری کشور برای زنجیره ارزش گروه فولاد مبارکه با رویکرد سرمایهگذاری خطرپذیر»، نقش مؤثری در سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوری، توانمندسازی هستههای فناور، توسعه زیرساختهای نوآوری مانند ایجاد مراکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاهها و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ایفا کرده است.
در ادامه، با دیدگاههای مدیرعامل و معاونان این صندوق بیشتر آشنا میشویم.
شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه: در استراتژی جدید گروه فولاد مبارکه، نوآوری را به معنای واقعی عملیاتی میکنیم
بزرگترین دستاورد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، تزریق امید به اکوسیستم نوآوری است. صرفنظر از شعارهایی که برخی از سازمانها درباره حرکت بهسوی نوآوری میدهند، گروه فولاد مبارکه با راهاندازی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر، جزو معدود سازمانهایی است که این موضوع را به معنای واقعی عملیاتی کرد. برندینگ، ترویج و توسعه زیستبوم نوآوری در دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان و... نیز دستاوردهای فرعی و متنوع آن محسوب میشود. در MSTID فرایند و هدف، اصل است و وظیفه و افراد، فرع هستند. این باعث میشود نتایجی بسیار چابک و باکیفیت بالا کسب شود. دلیل آن هم وجود روحیه خودباوری در تیم MSTID است که میتواند هر کار «غیرممکن» را «ممکن» کند، چون بارها این کار را انجام داده و بهواسطه آن، به اعتمادبهنفس دست یافته است. حال که در MSTID مسئولیت اجرایی پیدا کردهام، خیالم آسوده است که هر کار غیرممکن را روی میز بگذاریم، ممکن میشود.
MSTID نهتنها به نهادی توسعهای برای کشور تبدیل شده، بلکه الهامبخش سایر سازمانها و شرکتهای صنعتی کشور شده است و جذب این نوآوری در صنایع کشور بهویژه گروه فولاد مبارکه، موجب پایداری و رقابتپذیری آنها در سطح بینالمللی خواهد شد. امیدوارم روزی برسد که هرکس در خانواده فولاد مبارکه طعم شیرین نوآوری را بچشد. بسیار خوشحالم که همکار تیم توانمند MSTID FUND هستم. اکنون که مسیر اکوسیستمسازی را طی کردهایم (سفر به بیرون)، امیدوارم در استراتژی جدید «بازگشت به درون»، در جذب حداکثری نوآوری در گروه فولاد مبارکه مؤثرتر واقع شویم.
سعید حسنپور، معاون توسعه و نوآوری صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه: اینجا، هرکس سهمی در پیشبرد نوآوری دارد
ارتباط نزدیک با دانشگاهها، هستههای فناور و شرکتهای دانشبنیان را یک سرمایه میدانیم. بسیاری از این مجموعهها ظرفیتهایی دارند که اگر بهدرستی روی آنها سرمایهگذاری شود، میتوانند تحول بزرگی در فناوریهای صنعتی مربوط به زنجیره ارزش فولاد ایجاد کنند. وظیفه ما این است که مسیر را هم برای تقاضای صنعت و هم برای عرضه نوآوران هموار کنیم.
معاونت توسعه و نوآوری MSTID FUND تنها ناظر پروژهها نیست، بلکه همراه و شریک رشد آنهاست؛ از ارزیابی اولیه تا توسعه نمونه، تست صنعتی و حتی جذب فناوری در گروه فولاد مبارکه، در کنار شرکتها حرکت میکنیم. نوآوری برای ما یک مسیر همراه با ارزشافزوده مشترک است.
یکی از ارزشمندترین بخشهای کار ما، همکاری روزانه با تیم متعهد و همدل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه است. اینجا، هرکس سهمی در پیشبرد نوآوری دارد و روحیه مشارکتی که میان همکاران شکل گرفته، باعث شده فرایندهای توسعه فناوری با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود.
امیدوارم در سالهای پیشرو نیز بتوانیم سبدی از فناوریهای بومیسازیشده و محصولات دانشبنیان را وارد خطوط تولید گروه فولاد مبارکه کنیم؛ فناوریهایی که علاوه بر ارزش اقتصادی، نماد توان جوانان و پژوهشگران کشور باشد. خوشحالم که در کنار تیم توانمند MSTID FUND در ساختن این امید به آینده سهیم هستم.
مجتبی شاهمرادی، معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه: همراهی دلسوزانه کلید حمایت از نوآوری است
مسیری که صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه تا به امروز در حمایت از شرکتهای دانشبنیان طی کرده، نتیجه تعهد و حضور فعال در کنار نوآوران بوده است. ما با بهرهگیری از ابزارهای مالی متنوع، مسیر رشد و توسعه شرکتها را هموار میکنیم تا تقویت زیستبوم نوآوری و فناوری کشور، نتیجه مبارک این اقدامات باشد.
برای من مهم است که هر شرکت دانشبنیان احساس کند یک شریک واقعی در گروه فولاد مبارکه و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر آن دارد و هر تصمیم ما با هدف ایجاد ارزش و توسعه پایدار گرفته میشود. این همراهی، نهتنها موجب موفقیت پروژههای بزرگ شرکتهای دانشبنیانِ مورد حمایت صندوق در گروه فولاد مبارکه و سایر فولادسازان و صنایع کشور شده، بلکه به ایجاد اعتماد و انگیزه در تیمهای نوآور نیز منجر شده است.
انرژی، انگیزه و همدلی میان همکاران در صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه موجب شده بتوانیم چالشهای پیچیده را با سرعت و کیفیت بالا حل کنیم تا مسیر جذب نوآوری به صنعت، بهویژه صنعت فولاد و گروه فولاد مبارکه، پرقدرتتر از گذشته طی شود. خوشحالم که در کنار این تیم توانمند، نقشی در رشد زیستبوم فناوری و نوآوری کشور دارم.
سودابه آقابابایی، معاون پشتیبانی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه: پشت هر قدم روبهجلو، یک تیم ایستاده است
صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه بهعنوان یکی از نهادهای پیشرو در حمایت از ایدهها و پروژههای نوآورانه، همیشه به دنبال ایجاد ارزشافزوده و تحقق اهداف اقتصادی بوده است. این موفقیتها تنها حاصل تلاشهای فردی نیست، بلکه نتیجه همکاریهای تیمی و همدلی اعضای این صندوق است.
معاونت پشتیبانی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه تلاش میکند با مدیریت دقیق منابع مالی و بهینهسازی فرایندها، بهسرعت به نیازهای بازار پاسخ دهد و ریسکهای مالی را به نحو مطلوبی مدیریت کند. از بین بردن موانع اداری و فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای طرحها، ما را در مسیر موفقیت گامبهگام هدایت کرده است.
به دست آوردن موفقیت در هر عرصهای نیازمند پشتکار، خلاقیت و تلاشی مستمر است. ما در معاونت پشتیبانی MSTID FUND با شناسایی و تحلیل دقیق فرصتها و چالشها، همواره به دنبال بهبود فرایندها و ارائه راهکارهایی برای رشد صندوق بودهایم. این اقدامات نهتنها به ما کمک کرده بتوانیم در زمان مناسب تصمیمات درست را اتخاذ کنیم، بلکه موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران و ذینفعان نیز بوده است.
در پایان، از تمام همکاران و مدیران محترم تشکر میکنم که با همکاری و تلاش بیوقفه خود، در راستای تحقق اهداف صندوق، گام برداشتهاند. ما با هم میتوانیم آیندهای روشنتر و موفقتر را برای صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه رقم بزنیم.