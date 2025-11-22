میثم شکرچیان مدیرعامل شرکت سی‌پی‌جی پارس در جریان این رونمایی؛ ساخت نخستین دستگاه سولارواش در کشور را گامی سرنوشت‌ساز برای شرکت چادرملو در حوزه نگهداشت نیروگاه‌های خورشیدی دانست و اظهار داشت: با حمایت‌های دکتر دهقانی مدیرعامل شرکت چادرملو و تلاش مدیران و متخصصان شرکت سی‌پی‌جی پارس؛ پروژه ساخت اولین دستگاه سولارواش کاملاً بومی در دستور کار این مجموعه قرار گرفت و خرسندیم که امروز توانستیم این محصول را برای نخستین‌بار در ایران عرضه کنیم.

وی با اشاره به توسعه شتابان نیروگاه‌های خورشیدی و چالش جدی آلودگی سطح پنل‌ها افزود: آلودگی پنل‌ها موجب افت محسوس راندمان تولید برق می‌شود و روش‌های سنتی شست‌وشوی دستی افزون‌ بر اتلاف زمان؛ مصرف آب بسیار بالایی دارند. بنابراین دستگاه سولارواش داخلی با مصرف حداقلی آب و سرعت بالا قادر است عملیات شست‌وشوی یک مزرعه خورشیدی ۱۰مگاواتی که پیش‌تر تا دو ماه به طول می‌انجامید را در کمتر از یک هفته تکمیل کند.

مدیرعامل شرکت سی‌پی‌جی پارس همچنین برندسازی این محصول را از اهداف محوری شرکت برشمرد و خاطرنشان کرد: این دستگاه در کشور مشابه داخلی ندارد و نخستین نمونه از این نوع فناوری در ایران است. هدف ما تثبیت این محصول در بازار ملی و سپس ورود تدریجی آن به بازارهای منطقه به‌ ویژه خاورمیانه است.

وی با تأکید بر اینکه طراحی و ساخت صفر تا صد این دستگاه در داخل کشور انجام شده است و این موضوع هزینه‌های تعمیر و نگهداری را برای بهره‌برداران به‌ طور چشمگیری کاهش می‌دهد، گفت: اکثریت قطعات این دستگاه ساخت داخل است و مهندسان شرکت در تلاش‌اند معدود قطعات باقی‌مانده نیز به‌ طور کامل بومی‌سازی شود. از این رو شرکت‌ها دیگر نیازی به سوپروایزرهای خارجی و هزینه‌های سنگین خدمات پس از فروش نخواهند داشت.

شایان ذکر است؛ این رونمایی که با حضور مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیات‌عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران ارشد شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد؛ گامی راهبردی در مسیر خودکفایی صنعت انرژی خورشیدی ایران و توسعه تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود.