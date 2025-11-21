پزشک با بیان اینکه این سطح از همکاری باید به تقویت اعتماد دولت نسبت به صنعت فولاد منجر شود، گفت: توقع طبیعی ما این است که با رفع موانع و مشکلات موجود، مسیر فعالیت‌های تولیدی بیش از پیش تسهیل شود.

وی با اشاره به چالش‌های فعلی تولید در کشور اظهار داشت: امروز صنایع با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و مهم‌ترین انتظار، ایجاد تعادل در مالیات‌ستانی است. در اقتصادهای پیشرو، مالیات به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که چرخ تولید متوقف نشود و هم‌زمان منابع پایدار برای دولت ایجاد گردد. ما اعتقاد داریم تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند هم عدالت اقتصادی را ارتقا دهد و هم تولیدکنندگان را در مسیر پایداری حمایت کند.

مدیر حسابداری عمومی فولاد مبارکه در ادامه به نقش این شرکت در پروژه‌های توسعه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: با وجود تمامی چالش‌ها، فولاد مبارکه همچنان پیشگام مشارکت در پروژه‌های ملی و زیربنایی است؛ از جمله پروژه انتقال آب دریا، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، اجرای تصفیه‌خانه‌های پساب در شهرهای مختلف و سایر طرح‌های‌ کلان ملی.

پزشک اولویت اصلی را به رسمیت شناختن نقش تولید به‌عنوان موتور اشتغال و رشد اقتصادی دانست و افزود: ثبات مقررات، شفافیت رویه‌های مالیاتی و گفت‌وگوی مستمر دولت با فعالان صنعتی، می‌تواند فضای اعتماد را تقویت و مسیر رشد را هموار کند. فولاد مبارکه نیز آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه مدیریت شفاف اقتصادی و مالی، رعایت قوانین و همکاری سازنده با نهادهای حاکمیتی را با سایر صنایع و بخش‌های دولتی به اشتراک بگذارد.