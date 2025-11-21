خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر حسابداری عمومی فولاد مبارکه،

فولاد مبارکه؛ شریک قابل‌اعتماد دولت و خوش حساب مالیاتی

فولاد مبارکه؛ شریک قابل‌اعتماد دولت و خوش حساب مالیاتی
کد خبر : 1716977
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر حسابداری عمومی فولاد مبارکه، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد با تأکید بر نقش این شرکت در تقویت اقتصاد ملی گفت: فولاد مبارکه همواره خود را بخشی تأثیرگذار از نظام اقتصادی کشور می‌داند و بر این باور است که شفافیت مالی و پایبندی به قوانین، زیربنای رشد پایدار هر صنعتی است. ما طی سال‌های اخیر با رعایت دقیق قوانین، پرداخت‌های به‌موقع و در مواردی حتی زودتر از موعد، در زمره واحدهای خوش‌حساب مالیاتی قرار گرفته‌ایم و تمامی تکالیف قانونی را به‌عنوان یک بنگاه مسئولیت‌پذیر انجام داده‌ایم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیدعلی پزشک با اشاره به همکاری گسترده شرکت با سازمان امور مالیاتی افزود: فولاد مبارکه نه‌تنها مالیات عملکرد سال 1403 را به‌طور کامل تسویه کرده، بلکه مبالغ قابل‌توجهی نیز تحت عنوان پیش‌پرداخت مالیاتی در تعامل و همراهی با دولت پرداخت کرده است. همچنین اظهارنامه‌های ارزش افزوده تابستان تسویه شده و مالیات ارزش افزوده دوره پاییز نیز به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت شده است.

پزشک با بیان اینکه این سطح از همکاری باید به تقویت اعتماد دولت نسبت به صنعت فولاد منجر شود، گفت: توقع طبیعی ما این است که با رفع موانع و مشکلات موجود، مسیر فعالیت‌های تولیدی بیش از پیش تسهیل شود.

وی با اشاره به چالش‌های فعلی تولید در کشور اظهار داشت: امروز صنایع با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و مهم‌ترین انتظار، ایجاد تعادل در مالیات‌ستانی است. در اقتصادهای پیشرو، مالیات به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که چرخ تولید متوقف نشود و هم‌زمان منابع پایدار برای دولت ایجاد گردد. ما اعتقاد داریم تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند هم عدالت اقتصادی را ارتقا دهد و هم تولیدکنندگان را در مسیر پایداری حمایت کند.

مدیر حسابداری عمومی فولاد مبارکه در ادامه به نقش این شرکت در پروژه‌های توسعه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: با وجود تمامی چالش‌ها، فولاد مبارکه همچنان پیشگام مشارکت در پروژه‌های ملی و زیربنایی است؛ از جمله پروژه انتقال آب دریا، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، اجرای تصفیه‌خانه‌های پساب در شهرهای مختلف و سایر طرح‌های‌ کلان ملی.

پزشک اولویت اصلی را به رسمیت شناختن نقش تولید به‌عنوان موتور اشتغال و رشد اقتصادی دانست و افزود: ثبات مقررات، شفافیت رویه‌های مالیاتی و گفت‌وگوی مستمر دولت با فعالان صنعتی، می‌تواند فضای اعتماد را تقویت و مسیر رشد را هموار کند. فولاد مبارکه نیز آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه مدیریت شفاف اقتصادی و مالی، رعایت قوانین و همکاری سازنده با نهادهای حاکمیتی را با سایر صنایع و بخش‌های دولتی به اشتراک بگذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب