مدیرعامل فولاد مبارکه با بیان اینکه تنها هزینه گاز پرداختی شرکت از ماهانه 1000 میلیارد تومان به 3400 میلیارد تومان افزایش یافته ادامه داد: هزینه برق نیز حدود 70 درصد افزایش داشته و هزینه آب نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

زرندی در تشریح شرایط بخش خروجی گفت: قیمت جهانی فولاد در ماه‌های اخیر سقوط کرده است. قیمت محصولات که در سال 1401 حدود 900 دلار بود، اکنون به حدود 420 دلار رسیده است؛ یعنی کاهش نزدیک به 500 دلار. این افت قیمت جهانی در کنار اعمال نرخ پایه مبتنی بر فرمول چین و استمرار جنگ تجاری آمریکا و چین، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.

وی همچنین به محدودیت‌های جدی در تأمین انرژی اشاره کرد و گفت: در تابستان امسال برق دریافتی ما از شبکه 57 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. با این حال با وارد کردن واحدهای جدید نیروگاهی به مدار، توانستیم بخش قابل توجهی از کمبود را جبران کنیم.

زرندی خبر داد: تا پایان سال حدود 420 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به بهره‌برداری می‌رسد و پیش‌بینی ما این است که از سال 1405 مشکل کمبود برق در گروه فولاد مبارکه به‌طور کامل رفع شود.

مدیرعامل فولاد مبارکه با بیان اینکه با وجود همه محدودیت‌ها، روند تولید شرکت حفظ شده گفت: در جنگ 12 روزه منطقه و پیامدهایی که بر زنجیره تأمین داشت نیز تنها 12 روز تحت تأثیر قرار گرفتیم. با وجود این، در گزارش هفت‌ماهه تقریباً در تمامی شاخص‌ها یا به اهداف رسیده‌ایم یا بالاتر از مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.