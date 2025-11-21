به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، استکی با اشاره به اینکه «انرژی» اصلی‌ترین چالش فولاد مبارکه در مسیر پایداری تولید است، تأکید کرد این موضوع بیشترین اثر مستقیم را بر کمیت و تداوم تولید دارد. وی تحریم‌های خارجی را نیز از عوامل مهم محدودیت در فرآیندهای تولید دانست و تصریح کرد صنعت فولاد، ماهیتی بین‌المللی دارد و تعامل مستمر میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و متخصصان در کشورهای مختلف یکی از الزامات توسعه فناوری و تأمین تجهیزات است. به گفته او، قطع این تعاملات نتیجه مستقیم تحریم‌هاست و باعث می‌شود انتقال فناوری، تأمین قطعات و بهره‌گیری از تجربیات جهانی با اختلال مواجه شود.

مدیر نورد سرد فولاد مبارکه همچنین با بیان اینکه «تحریم داخلی گاهی فشار بیشتری نسبت به تحریم خارجی ایجاد می‌کند»، خاطرنشان کرد پیچیدگی‌های اداری، رویه‌های گمرکی و برخی سیاست‌ها موجب کندی در تأمین قطعات شده و زمان ورود تجهیزات ضروری را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. وی افزود در مواردی، قطعات پس از طی مسیر دشوار تأمین، هنگام ورود به کشور با توقف‌های طولانی‌مدت در گمرک مواجه می‌شوند و این امر تأثیر مستقیم بر کیفیت و سرعت تولید دارد.

استکی تأکید کرد با وجود تمامی محدودیت‌ها، فولاد مبارکه توانسته است تولید خود را حفظ و حتی افزایش دهد و به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کند. وی در عین حال تصریح کرد چالش‌های موجود از سوی برخی افرادی که در جریان فرآیند تولید قرار ندارند، به‌درستی درک نمی‌شود.

در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا درباره آثار تحریم‌های داخلی و عوامل بازدارنده در مسیر تولید کمتر صحبت می‌شود، استکی توضیح داد این موضوعات در سطوح مدیریتی و تخصصی مطرح و پیگیری می‌شود، اما ممکن است تمامی تصمیم‌گیران از عمق اثرات سیاست‌ها و محدودیت‌های اداری بر فعالیت‌های تولیدی آگاه نباشند. او با اشاره به دشواری‌های موجود در خطوط تولید، وضعیت فعلی را نیازمند توجه بیشتر و هماهنگی گسترده‌تر میان بخش‌های مختلف دانست و افزود حجم گشایش‌های فعلی، متناسب با مسئولیت سنگین حوزه تولید نیست.

در ادامه گفت‌وگو، محسن استکی در پاسخ به پرسشی درباره سختی‌های فضای کاری در صنعت فولاد، به ماهیت دشوار و پرچالش این حوزه اشاره کرد و گفت: صنعت به‌طور کلی سخت است و صنعت فولاد در میان صنایع مختلف با سختی‌های ویژه‌تری همراه است. به گفته او، بخشی از این چالش‌ها از نخستین روز فعالیت وجود داشته و همچنان ادامه دارد و در آینده نیز پابرجا خواهد بود.

استکی یکی از چالش‌های همیشگی را مسائل مرتبط با ایمنی و محیط‌زیست دانست و تصریح کرد با گذشت زمان، هم تنوع چالش‌ها افزایش یافته و هم شدت چالش‌های موجود بیشتر شده است. او عنوان کرد یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فشارهای عملیاتی، شرایط بین‌المللی از جمله جنگ 12 روزه بوده که مستقیماً بر روند تأمین، حضور کارشناسان بین‌المللی و استمرار تولید اثر گذاشته است.

وی ضمن تأکید بر سختی‌های متعدد تولید در شرایط فعلی، اظهار کرد این دشواری‌ها تنها مانع نیستند، بلکه فرصتی برای سنجش توانمندی و تاب‌آوری سازمان نیز محسوب می‌شوند. استکی خاطرنشان کرد فولاد مبارکه از لحاظ وسعت فعالیت، تعدد کارخانه‌ها در کشور و حجم گردش مالی و صادراتی، مجموعه‌ای قدرتمند است؛ اما مهم‌ترین سرمایه این شرکت، سرمایه انسانی آن است.

او با اشاره به نقش کارکنان در عبور از شرایط سخت عنوان کرد: بزرگ‌ترین دارایی فولاد مبارکه نیروی انسانی وفادار، متخصص و پرتلاشی است که با وجود چالش‌های مداوم، در خط مقدم تولید ایستاده‌اند و با انگیزه و تعهد، مسیر توسعه این صنعت را پیش می‌برند.