به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و در اولین روز از بیست‌ودومین نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) از پاویون گروه فولاد مبارکه بازدید کردند.

همچین در جریان 6 جهت‌گیری استراتژیک این گروه صنعتی قرار گرفت.

گفتنی است این جهت‌گیری‌ها شامل توسعه ساحلی با تمرکز بر محصولات ویژه و با ارزش افزوده بالا، تعالی عملیات و تولید سبز با توسعه نوآوری و فناوری‌های هوشمند، توسعه دانش و فناوری بومی طراحی و ساخت صنعت فولاد، ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و هم‌افزایی در گروه، متنوع سازی و توسعه کسب‌وکارهای جدیدو توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و ارتقا جایگاه جهانی فولاد مبارکه با گسترش صادرات است.