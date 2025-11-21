خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر صمت از پاویون گروه فولادمبارکه در بیست‌ودومین نمایشگاه ایران متافو
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و در اولین روز از بیست‌ودومین نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) از پاویون گروه فولاد مبارکه بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و در اولین روز از بیست‌ودومین نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) از پاویون گروه فولاد مبارکه بازدید کردند.

همچین در جریان 6 جهت‌گیری استراتژیک این گروه صنعتی قرار گرفت.

 گفتنی است این جهت‌گیری‌ها شامل توسعه ساحلی با تمرکز بر محصولات ویژه و با ارزش افزوده بالا، تعالی عملیات و تولید سبز با توسعه نوآوری و فناوری‌های هوشمند، توسعه دانش و فناوری بومی طراحی و ساخت صنعت فولاد، ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و هم‌افزایی در گروه، متنوع سازی و توسعه کسب‌وکارهای جدیدو توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و ارتقا جایگاه جهانی فولاد مبارکه با گسترش صادرات است.

