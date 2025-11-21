حمید شجاعی مدیرعامل ورق خودرو نیز اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در حوزه تولید تجهیزات ابزار دقیق منعقد شده و خطوط تولید ورق خودرو، فولاد زرین و خط جدید (پیشین فولاد تاراز) به این تجهیزات نیاز جدی دارند. او تشکیل یک شرکت تخصصی برای تولید این تجهیزات در گروه فولاد مبارکه را تصمیمی استراتژیک دانست که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات دانش و تجهیزات را نیز فراهم می‌کند.

سید مصطفی فقری مدیرعامل آتیه صنعت افق نقش‌جهان نیز با اشاره به توسعه ظرفیت‌های فنی شرکت گفت: آتیه صنعت با تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان، توانسته در تولید تجهیزات مبتنی بر پرتو X و گاما گام بردارد؛ اقدامی که موجب جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی کشور در حوزه ابزار دقیق خواهد شد.



در پایان، ضمن قدردانی از تلاش مهندسان و متخصصان این پروژه، تفاهم‌نامه همکاری دو شرکت امضا شد و مدیران ابراز امیدواری کردند این همکاری نقطه آغاز تحولات مثبت در صنعت فولاد کشور باشد.