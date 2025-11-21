امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت آتیه صنعت و شرکت ورق خودرو برگزار شد
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت آتیه صنعت و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران عامل آتیه فولاد نقشجهان، آتیه صنعت و ورق خودرو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهارمحال بختیاری، کویتی مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد با اشاره به 16 سال فعالیت آتیه صنعت گفت: این شرکت وارد مرحلهای جدید شده و بومیسازی تجهیزات اندازهگیری و ضخامتسنج صنعت فولاد را آغاز کرده است؛ پروژهای که با ورق خودرو شروع شده و به سایر شرکتهای فولادی و حتی خطوط فولاد مبارکه توسعه خواهد یافت. به گفته او، این حوزه تاکنون در اختیار چند کشور محدود بوده و اقدام جدید میتواند تحول مهمی در بومیسازی تجهیزات تخصصی رقم بزند.
حمید شجاعی مدیرعامل ورق خودرو نیز اظهار کرد: این تفاهمنامه در حوزه تولید تجهیزات ابزار دقیق منعقد شده و خطوط تولید ورق خودرو، فولاد زرین و خط جدید (پیشین فولاد تاراز) به این تجهیزات نیاز جدی دارند. او تشکیل یک شرکت تخصصی برای تولید این تجهیزات در گروه فولاد مبارکه را تصمیمی استراتژیک دانست که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات دانش و تجهیزات را نیز فراهم میکند.
سید مصطفی فقری مدیرعامل آتیه صنعت افق نقشجهان نیز با اشاره به توسعه ظرفیتهای فنی شرکت گفت: آتیه صنعت با تقویت فعالیتهای دانشبنیان، توانسته در تولید تجهیزات مبتنی بر پرتو X و گاما گام بردارد؛ اقدامی که موجب جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی کشور در حوزه ابزار دقیق خواهد شد.
در پایان، ضمن قدردانی از تلاش مهندسان و متخصصان این پروژه، تفاهمنامه همکاری دو شرکت امضا شد و مدیران ابراز امیدواری کردند این همکاری نقطه آغاز تحولات مثبت در صنعت فولاد کشور باشد.