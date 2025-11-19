چادرملو با تمرکز بر پایداری زنجیره فولاد، در ایرانمتافو ۲۲ دستاوردهای جدید خود را رونمایی کرد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) بهعنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت معدن و فولاد کشور، از استخراج سنگآهن تا تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد فعالیت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، چادرملو با رویکرد پایداری و کارآمدی در کل زنجیره تولید فولاد کشور، امسال علاوه بر ایفای نقش اول در تامین شمش فولاد بازارهای داخلی، موفق به صادرات شمش و گندله به بازارهای جهانی شده است.
هماکنون CMIC باهدف معرفی دستاوردها، محصولات و تکنولوژیهای روز خود در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو حضور دارد.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بهعنوان یکی از پیشران های صنعت معدن و فولاد کشور، جدیدترین توانمندیها و پروژههای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان، متخصصان و فعالان صنعت قرار میدهد.