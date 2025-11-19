دیدار دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو با قائممقام مدیرعامل فولاد خوزستان
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو کشور، عصر امروز با دکتر علیرضا مخبردزفولی، قائممقام مدیرعامل فولاد خوزستان در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی دیدار و درباره همکاریهای مشترک در بهرهگیری از فناوری نانو گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این دیدار که با حضور مجید صاحبینژاد، مدیر سیاستگذاری و برنامهریزی ستاد، داود کاظمی، مدیر برنامه توسعه نانو در استان خوزستان، مهران خرمنیا، مشاور ارشد مدیرعامل و رضا قمری، مدیر آزمایشگاهها برگزار شد، دکتر احمدوند گزارشی از فعالیتهای ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو ارائه کرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر شاخصهای اقتصادی نانو در کشور گفت: تاکنون بیش از ۱۸۶۰ محصول نانویی توسط ۴۷۵ شرکت خصوصی تولید شده و میزان فروش این محصولات طی چهار سال گذشته بهطور میانگین سالانه ۷۰ درصد رشد داشته است.
احمدوند همچنین بر لزوم همکاریهای مشترک با فولاد خوزستان در بهرهگیری از این فناوری نوین تاکید کرد.
در ادامه، علیرضا مخبردزفولی با اشاره به جلسات مشترک برگزار شده بین ستاد نانو استان و معاونت فناوری شرکت در ماه گذشته، گفت: امیدواریم این همکاریها بتواند در حل مسائل شرکت فولاد خوزستان، از جمله بهبود تولید، افزایش بهرهوری، تولید محصولات با ارزش افزوده و ارتقای مسائل زیستمحیطی مؤثر باشد.
همچنین خرمنیا و رضا قمری در خصوص زمینههای همکاری پیشنهاداتی ارائه دادند و مقرر شد با محوریت مدیریت تحقیقات و توسعه تکنولوژی، جلسات مشترک برای استمرار این همکاریها برگزار شود.