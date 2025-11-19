به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این رویداد، شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور، تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های خود را در حوزه تولید، فناوری‌های نوین و توسعه صنعتی به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه “ایران متافو” محلی برای گردهمایی فعالان صنایع معدنی و فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و روی، ریخته‌گری، ماشین‌کاری، قالب‌سازی، سنجشگرها، تجهیزات کوره‌های صنعتی و عملیات حرارتی است.

غرفه فولاد خوزستان در سالن 38B، غرفه E-01 آماده پذیرش بازدیدکنندگان، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت فولاد خواهد بود.

گفتنی است؛ نمایشگاه بین‌المللی متافو هر سال با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها و ایجاد فرصت همکاری میان شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در صنعت متالورژی برگزار می‌شود.

