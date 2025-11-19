خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فولاد خوزستان در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران حضور می‌یابد

فولاد خوزستان در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران حضور می‌یابد
کد خبر : 1716453
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فولاد خوزستان در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران (Iran Metafo 2024) حضور خواهد داشت. این نمایشگاه از ۲۹ آبان تا ۲ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این رویداد، شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور، تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های خود را در حوزه تولید، فناوری‌های نوین و توسعه صنعتی به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه “ایران متافو” محلی برای گردهمایی فعالان صنایع معدنی و فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و روی، ریخته‌گری، ماشین‌کاری، قالب‌سازی، سنجشگرها، تجهیزات کوره‌های صنعتی و عملیات حرارتی است.

غرفه فولاد خوزستان در سالن 38B، غرفه E-01 آماده پذیرش بازدیدکنندگان، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت فولاد خواهد بود.

گفتنی است؛ نمایشگاه بین‌المللی متافو هر سال با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها و ایجاد فرصت همکاری میان شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در صنعت متالورژی برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب