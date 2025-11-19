فولاد خوزستان در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ایران حضور مییابد
شرکت فولاد خوزستان در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ایران (Iran Metafo 2024) حضور خواهد داشت. این نمایشگاه از ۲۹ آبان تا ۲ آذر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این رویداد، شرکت فولاد خوزستان بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد کشور، تازهترین دستاوردها و توانمندیهای خود را در حوزه تولید، فناوریهای نوین و توسعه صنعتی به نمایش میگذارد.
نمایشگاه “ایران متافو” محلی برای گردهمایی فعالان صنایع معدنی و فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و روی، ریختهگری، ماشینکاری، قالبسازی، سنجشگرها، تجهیزات کورههای صنعتی و عملیات حرارتی است.
غرفه فولاد خوزستان در سالن 38B، غرفه E-01 آماده پذیرش بازدیدکنندگان، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت فولاد خواهد بود.
گفتنی است؛ نمایشگاه بینالمللی متافو هر سال با هدف ارائه آخرین فناوریها و ایجاد فرصت همکاری میان شرکتهای داخلی و خارجی فعال در صنعت متالورژی برگزار میشود.