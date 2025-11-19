گزارش تصویری بازدید امرایی از واحدهای عملیاتی شیفت شب شرکت گهرزمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در این بازدید، دکتر امرایی ضمن مشاهده فرآیندهای عملیاتی، با کارکنان شیفت شب شرکت درباره چالش‌ها و نیازهای روزمره آن‌ها به تبادل نظر پرداخت.

وی تاکید کرد که بازدیدهای میدانی از واحدهای عملیاتی، نقش مهمی در بهبود فرآیندها و ارتقای بهره‌وری دارد و از نزدیک با مسائل و فعالیت‌های پرسنل در تماس بودن، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر مدیریتی باشد.

