دعوت "گهرزمین" از فعالان صنعت فولاد برای بازدید از ایران متافو ۱۴۰۴
شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین از تمامی فعالان و علاقهمندان عرصه صنعت فولاد دعوت کرد تا از غرفه این شرکت در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ایران (ایران متافو ۱۴۰۴) بازدید کنند. نمایشگاه از ۲۹ آبان تا ۲ آذر در مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و بازدیدکنندگان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر از سالن ۳۸، غرفههای Ao5 و Ao6 دیدن کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، این شرکت از تمامی فعالان و علاقهمندان عرصه صنعت فولاد دعوت کرد تا از غرفه این شرکت در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ایران (ایران متافو ۱۴۰۴) بازدید کنند. نمایشگاه از ۲۹ آبان تا ۲ آذر در مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و بازدیدکنندگان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر از سالن ۳۸، غرفههای Ao5 و Ao6 دیدن کنند.