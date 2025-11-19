خبرگزاری کار ایران
دعوت "گهرزمین" از فعالان صنعت فولاد برای بازدید از ایران متافو ۱۴۰۴

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین از تمامی فعالان و علاقه‌مندان عرصه صنعت فولاد دعوت کرد تا از غرفه این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران (ایران متافو ۱۴۰۴) بازدید کنند. نمایشگاه از ۲۹ آبان تا ۲ آذر در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و بازدیدکنندگان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر از سالن ۳۸، غرفه‌های Ao5 و Ao6 دیدن کنند.

