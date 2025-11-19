به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، صبح امروز به مناسبت رونمایی از کتاب‌های آموزش محیط زیست به کودکان، علیرضا مخبردزفولی قائم مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی با اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور محمد جامعی مدیر روابط عمومی و کریم سرخی مدیر محیط زیست انجام گرفت؛ ابتدا علیرضا مخبردزفولی گزارشی از اقدامات مهم زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان ارائه کرد و از نظارت و حمایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان بر عملکرد شرکت در این حوزه قدردانی کرد.

مخبردزفولی با اشاره به بحث ناترازی های انرژی و لطمات جبران ناپذیر آن به تولید گفت: با وجود این شرایط تاکنون پروژه ای در حوزه محیط زیست مطرح نشده است که مورد حمایت جدی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت قرار نگیرد و این نشان اراده داوطلبانه و قلبی مجموعه شرکت فولاد خوزستان به حفاظت از محیط زیست است.

قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی در پایان از مدیرکل محیط زیست خوزستان خواست در هر حوزه ای انحرافی از اهداف وجود دارد با پایش های تخصصی به کمک ما بیایید و اگر پیشنهادی برای بهبود وجود دارد به عنوان هدیه ای ارزشمند به ما ارائه کنید. مخبردزفولی اهمیت فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست از سنین کودکی را تضمین آینده کشور دانست و چاپ این کتب و توزیع آن در مدارس و کنابخانه های استان را اقدامی ارزشمند و بی سابقه دانست.

وی همچنین از عزیزان دست اندرکار خواست که در توزیع این کتابهای آموزشی جذاب، برای مدارس و کتابخانه های روستاها و مناطق اطراف شرکت اولویت قائل شوند.

در ادامه این دیدار اشرفی با قدردانی از حضور هیأت حاضر گفت: حتما هنوز مشکلاتی وجود دارد و جای بهبود هست؛ ولی اراده و اقدامات بزرگی در حوزه حفاظت از محیط زیست توسط شرکت بزرگ فولاد خوزستان انجام گرفته است که اگر با دیده انصاف به آنها بنگریم حقیقتا تحسین برانگیز و افتخارآمیز است.

وی با اشاره به اجرای پروژه ملی و منحصر به فرد «توری باد» و اثرات آن در کاهش غبار محیطی و سلامت کارکنان و مجاورین شرکت فولاد خوزستان گفت: اهتمام به اجرای چنین پروژه های بی نظیری نشان عزم جدی این شرکت در حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم است و من لازم میدانم از تلاش های صادقانه و اثربخش ابراهیمی مدیرعامل محترم شرکت فولاد خوزستان و مخبر قائم مقام شرکت صمیمانه قدردانی کنم.

در این دیدار سرخی مدیر محیط زیست گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های زیست محیطی شرکت و جامعی مدیر روابط عمومی گزارشی از انعکاس فعالیت‌های زیست محیطی شرکت در رسانه ها و تورهای بازدید فعالین محیط زیست از اقدامات شرکت ارائه کرد.

گفتنی است؛ در این دیدار سخائی رئیس واحد آموزش و عسکری رئیس روابط عمومی اداره کل و خانم مهندس رستمی رئیس اداره محیط زیست اهواز نیز با تجلیل از اقدامات شرکت فولاد خوزستان و خصوصا چاپ کتاب‌های آموزشی مخصوص کودکان در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست خواستار انعکاس موثرتر فعالیت‌های شرکت فولاد خوزستان در راستای حفاظت از محیط زیست شدند.

