تأمین مالی ۲۴۰۰ میلیارد تومانی پروژه فولاد زاگرس اندیمشک وارد مرحله نهایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، رضا شریفی، مدیرعامل فولاد زاگرس اندیمشک، از آغاز مراحل پایانی تأمین مالی این پروژه از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: پروژه فولاد زاگرس اندیمشک یک طرح ۴۰۰ هزار تنی است که بر بستر ظرفیت ۸۰۰ هزار تن طراحی شده و در فازهای توسعه آتی به ظرفیت کامل ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید.

وی با تشریح دلایل رویکرد شرکت به بازار سرمایه افزود: در ماه‌های اخیر، شرایط نقدینگی برای سهامداران و حتی ابرسهامداران کشور به دلیل کاهش جریان درآمدی و افت حاشیه سود ناشی از ناترازی انرژی دشوارتر شده است. سهامداران ما که گردش مالی بالایی داشتند نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شدند؛ بنابراین مسیر تأمین مالی از بازار سرمایه را به‌عنوان گزینه مطمئن و پایدار دنبال کردیم.

شریفی ادامه داد: در همین راستا، اساسنامه شرکت اصلاح شد و شخصیت حقوقی فولاد زاگرس اندیمشک از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. سایر فرآیندهای مورد نیاز سازمان بورس در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم طی دو ماه آینده حدود دو هزار و چهارصد میلیارد تومان تأمین مالی برای پروژه محقق شود.

مدیرعامل فولاد زاگرس اندیمشک با اشاره به همکاری تأمین سرمایه امید اظهار کرد: این عرضه با تضمین تأمین سرمایه امید انجام خواهد شد و می‌تواند یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد. با اجرای این برنامه، پروژه وارد مرحله‌ای جدید از پیشرفت خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این روش تأمین مالی از بازار سرمایه، الگویی مؤثر برای حل چالش نقدینگی در پروژه‌های بزرگ کشور باشد و مسیر اجرای طرح‌های ملی را هموارتر کند.