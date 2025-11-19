خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش رشد صادراتی گهرزمین در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴

گزارش رشد صادراتی گهرزمین در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴
کد خبر : 1716228
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر انبارها و سفارشات، از عملکرد موفق صادرات این شرکت در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، محمدعلی سعادتی پاریزی، مدیر انبارها و سفارشات، از عملکرد موفق صادرات این شرکت در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اعلام کرد: در این مدت، میزان صادرات محصولات شامل کنسانتره، گندله و نرمه گندله نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد افزایش یافته است.

سعادتی این رشد را نتیجه تلاش مستمر و هماهنگی تمامی واحدهای زنجیره صادرات، از بخش عملیاتی و لجستیک تا امور بازرگانی و بارگیری دانست.

وی افزود: در این دوره دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است که از آن جمله می‌توان به بارگیری همزمان چند شناور برای افزایش سرعت عملیات صادراتی، افزایش تعداد شناورهای خدمات‌دهی‌شده حتی در شرایط محدودیت‌های منطقه‌ای، ارتقای ظرفیت لجستیکی انبار صادراتی بندرعباس و بهبود عملکرد ورود و خروج کالا اشاره کرد. همچنین شرکت موفق شد رکورد تازه‌ای در صادرات ماهانه در مرداد ۱۴۰۴ ثبت کند.

سعادتی تأکید کرد: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ارتقای توان عملیاتی، هماهنگی و سرعت لجستیک در کل زنجیره صادرات شرکت است و افزود که این روند همچنان با تلاش مستمر حفظ و توسعه خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب