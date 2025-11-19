گزارش رشد صادراتی گهرزمین در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، محمدعلی سعادتی پاریزی، مدیر انبارها و سفارشات، از عملکرد موفق صادرات این شرکت در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اعلام کرد: در این مدت، میزان صادرات محصولات شامل کنسانتره، گندله و نرمه گندله نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد افزایش یافته است.

سعادتی این رشد را نتیجه تلاش مستمر و هماهنگی تمامی واحدهای زنجیره صادرات، از بخش عملیاتی و لجستیک تا امور بازرگانی و بارگیری دانست.

وی افزود: در این دوره دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است که از آن جمله می‌توان به بارگیری همزمان چند شناور برای افزایش سرعت عملیات صادراتی، افزایش تعداد شناورهای خدمات‌دهی‌شده حتی در شرایط محدودیت‌های منطقه‌ای، ارتقای ظرفیت لجستیکی انبار صادراتی بندرعباس و بهبود عملکرد ورود و خروج کالا اشاره کرد. همچنین شرکت موفق شد رکورد تازه‌ای در صادرات ماهانه در مرداد ۱۴۰۴ ثبت کند.

سعادتی تأکید کرد: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ارتقای توان عملیاتی، هماهنگی و سرعت لجستیک در کل زنجیره صادرات شرکت است و افزود که این روند همچنان با تلاش مستمر حفظ و توسعه خواهد شد.

انتهای پیام/