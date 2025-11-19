خبرگزاری کار ایران
بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین‌کاری تهران ۱۴۰۴ با حضور شرکت‌های پیشرو داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. این رویداد تخصصی، بستری برای معرفی تازه‌ترین تجهیزات، فناوری‌های بومی و راهکارهای نوآورانه صنعت فولاد و معدن کشور فراهم کرده است و نقش مهمی در توسعه همکاری‌ها و ارتقای توان رقابتی صنایع سنگین ایفاء می‌کند.

به گزارش ایلنا، بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین‌کاری تهران در سال ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز به کار کرده است که صنعت فولاد و معدن کشور در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. محدودیت‌های واردات، نوسانات ارزی، نیاز روزافزون به فناوری‌های جدید و الزام به کاهش مصرف انرژی، فضای صنعت را به سمت بازآرایی و نوگرایی سوق داده و همین موضوع اهمیت برگزاری این نمایشگاه را دوچندان کرده است.

در این دوره از نمایشگاه، شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی در کنار سازندگان داخلی تجهیزات صنعتی حضور پررنگی دارند. ارائه دستاوردهای جدید در حوزه اتوماسیون خطوط تولید، هوشمندسازی سیستم‌های کنترلی، بهینه‌سازی انرژی و طراحی تجهیزات پیشرفته، از جمله محورهای برجسته غرفه‌های امسال است. بسیاری از شرکت‌ها محصولات بومی‌سازی‌شده‌ای را معرفی کرده‌اند که می‌تواند جایگزین واردات قطعات حساس شود و نقشی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و افزایش استقلال صنعتی داشته باشد.

یکی از نکات قابل توجه در نمایشگاه ۱۴۰۴، توجه گسترده به فناوری‌های سبز و کاهش آلایندگی است. با توجه به سیاست‌های جدید دولت در حوزه محیط‌زیست و مصرف انرژی، شرکت‌های حاضر راهکارهایی را در زمینه بازیافت حرارت، مدیریت پسماند، بهبود راندمان کوره‌ها و کاهش آلاینده‌های خطوط تولید ارائه کرده‌اند. کارشناسان معتقدند این تغییر رویکرد می‌تواند صنایع سنگین کشور را به سمت رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای منطقه‌ای هدایت کند.

حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه مواد پیشرفته، نرم‌افزارهای صنعتی، سنجش کیفیت و تعمیرات پیش‌بینی‌پذیر نیز بر جذابیت این رویداد افزوده است. این مجموعه‌ها تلاش کرده‌اند با ارائه فناوری‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی، راهکارهایی برای کاهش توقف‌های اضطراری و افزایش طول عمر تجهیزات ارائه دهند؛ موضوعی که برای مدیریت هزینه در صنعت فولاد اهمیت زیادی دارد.

در حاشیه نمایشگاه، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی با حضور مدیران صنعتی، کارشناسان فنی، فعالان معدنی و دانشگاهیان برگزار می‌شود. این جلسات بر موضوعاتی مانند آینده صادرات فولاد ایران، چالش‌های زیربنایی معادن، تأمین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری خارجی و الزامات گذار به تولید پاک تمرکز دارند. کارشناسان حاضر در این نشست‌ها تأکید می‌کنند که استمرار توسعه صنعت فولاد بدون نوسازی تجهیزات و دسترسی پایدار به فناوری‌های روز امکان‌پذیر نخواهد بود.

نمایشگاه متالورژی ۱۴۰۴ بار دیگر نقش خود را به‌عنوان مهم‌ترین رویداد تخصصی این صنعت در کشور تثبیت کرده است؛ رویدادی که علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، بستری برای گفت‌وگو، همکاری و شکل‌گیری قراردادهای جدید میان بخش‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد و معدن فراهم می‌کند. بسیاری از فعالان صنعتی امیدوارند خروجی این نمایشگاه بتواند مسیر توسعه پایدارتر و رقابت‌پذیرتر صنعت متالورژی ایران را در سال‌های آینده ترسیم کند.

