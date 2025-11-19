فولاد سنگان ، الگوی توسعه صنعتی و جهادی شرق کشور

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر در این جلسه گفت: نقش بسیج کارگری‌، تولیدکنندگان و البته فعالان اقتصادی در برهه‌های متفاوت در این کشور نشان دهنده اتحاد و تضمین کننده توسعه و مثبت بودن اقدامات است و مطمئنا اگر چنین انگیزه و توانی در خدمت توسعه به معنای واقعی قرار گیرد، پیشرفت بیش از پیش کشور را شاهد خواهیم بود .

رسولیان گفت: اقدامات بسیج کارگری در توسعه و پیشرفت کشور بی‌بدلیل است و حضور بسیج کارگری در قالب جلسات ستاد تسهیل، کمیسیون‌های کار و کارگری‌، همایش‌ها و برنامه‌های جاری و همچنین همراهی با کارگران و نیروی انسانی راهبردی است.

وی افزود: در خصوص نقش ویژه بسیج کارگری در جامعه صنعتی ‌می‌توان به ارتباط خاص بین حاکمیت، تولید و نیروهای انسانی در جامعه که نشان دهنده کارایی بسیج کارگری در شرایط مختلف است، اشاره نمود. با توجه به مشکلات و فشارهای اقتصادی، ارتباط موثر و تزریق انگیزه به کارگران ‌می‌تواند امیدبخش صنعت و تضمین کننده پیشرفت و توسعه صنعت در کشور باشد.

مدیرعامل فولاد سنگان تصریح کرد: ارزش‌های بسیج از جمله مرد‌می ‌بودن و هماهنگی با اقشار مختلف مردم بسیار قابل توجه است و صداقت، گذشت، درستکاری، بصیرت و همراهی از نشانه‌ها و شاخصه‌های باارزش بسیج است که اگر جامعه کارگری و صنعتی کشور به چنین صفاتی آراسته شوند، پیروزی و نصرت انشالله حتمی‌ خواهد بود.

در ادامه سرهنگ قاسم سابقی، فرمانده بسیج کار و کارگری سپاه امام رضا (ع) در استان خراسان رضوی از عملکرد شرکت فولاد سنگان و کارکنانش و البته نقش شاخص فولاد سنگان در توسعه صنعتی شرق کشور تشکر نمود و یادآور شد: ما زمانی ‌می‌توانیم به توسعه و البته پیروزی دست یابیم که در تما‌می ‌عرصه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و … روحیه‌ای جهادی، البته نگاه علمی ‌و تخصص‌محور به امور داشته باشیم و از اقدامات فولاد سنگان در توسعه و پیشبرد اهداف کشور در حوزه صنعت و معدن تقدیر و تشکر ‌می‌نمایم.

لازم به ذکر است در این جلسه از عملکرد و اقدامات برجسته پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمانی فولاد سنگان در حوزه‌های مختلف از جمله: برپایی اردوهای جهادی، اردوهای راهیان پیشرفت و توسعه، حضور در رویدادهای ملی و آیینی، رزمایش‌ها و همچنین اقدامات ویژه در پاسداری و حفاظت ازمراکز صنعتی در جنگ دوازده روزه تقدیر به عمل آمد و لازم به ذکر است این پایگاه به فرماندهی سید علی شمسی نیا در ارزیابی‌های مختلف عملکردی به عنوان موفق‌ترین پایگاه قشری در شهرستان خواف برگزیده شد.

امین مویدی کیا، مدیر حراست و سرپرست گروه جهادی پایگاه شهید سلیمانی فولاد سنگان نیز در گزارشی از عملکرد این گروه ارائه نمود و در پایان این مراسم از وی به عنوان مدیر برتر گروه جهادی پایگاه مقاومت شهید سلیمانی و فعالیت های این گروه با اهدای لوح؛ تقدیر به عمل آمد.