جهشی در فناوری، بهره‌وری و استقلال صنعتی ایران

در یازدهمین همایش ملی بهره‌وری معادن و صنایع‌معدنی ایران؛ گروه فولاد مبارکه با کسب عنوان «پروژه برتر» نشان داد که راهبرد اتکاء به دانش داخلی، نوآوری بالادستی و توسعه فناوری دیگر شعار نیست؛ واقعیتی است که در قلب بزرگترین مجموعه فولادی کشور جریان دارد. موفقیت در بومی‌سازی طراحی و ساخت ماشین‌های برش تختال؛ ایران را در جایگاه کشورهای صاحب فناوری قرار داده و تصویری روشن از توان صنعتی کشور ترسیم کرده است؛ دستاوردی که نشان می‌دهد فولاد مبارکه نه فقط رهبر تولید فولاد؛ بلکه پرچم‌دار مهندسی پیشرفته و بهره‌وری در مقیاس ملی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ؛ دستاورد فولاد مبارکه در کسب عنوان «پروژه برتر بهره‌وری» در همایش ملی بهره‌وری، بیش از یک موفقیت سازمانی است؛ این رویداد در حقیقت نقطه تقاطع سه مفهوم بنیادین در صنعت ایران است: بلوغ مهندسی، خودکفایی تکنولوژیک و ارتقاء واقعی بهره‌وری. انتخاب پروژه بومی‌سازی ماشین‌های برش تختال در میان ده‌ها طرح بزرگ صنعتی، بیانگر این حقیقت است که فولاد مبارکه توانسته بر یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های انحصاری صنعت فولاد تسلط پیدا کرده و ایران را وارد عرصه‌ای کند که پیش از این در اختیار معدودی از کشورهای صنعتی جهان بود. این پروژه نشان می‌دهد که تبدیل دانش مهندسان داخلی به فناوری عملیاتی نه ‌تنها ممکن است؛ بلکه می‌تواند به یکی از ستون‌های راهبردی صنعت کشور تبدیل شود.

ماشین‌های برش تختال ستون فقرات کیفیت در خطوط تولید فولاد هستند. در همین راستا کوچک‌ترین نقص در عملکرد آنها بر کیفیت محصول، میزان ضایعات، بهره‌برداری انرژی و پایداری خط اثر می‌گذارد. بومی‌سازی چنین تجهیزاتی به‌ معنای عبور از مرزهای مهندسی رایج و ورود به قلمرویی است که تنها شرکت‌های صاحب فناوری قادر به فعالیت در آن هستند. فولاد مبارکه با اتکاء به دانش و تجربه نیروهای متخصص خود این مرز را پشت سر گذاشته و توانسته است سامانه‌ای را طراحی و اجرا کند که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کارایی با نمونه‌های خارجی رقابت می‌کند و در بسیاری موارد از آنها پیشی می‌گیرد.

ارزش این پروژه اما تنها در بُعد فناورانه آن خلاصه نمی‌شود. دستاوردهای بهره‌وری این طرح تصویر روشنی از یک مدیریت هوشمندانه و آینده‌نگر ارائه می‌دهد. کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات تختال، افزایش سرعت و دقت برش، کاهش توقفات خط تولید و حذف هزینه‌های ارزی خرید تجهیزات خارجی؛ همگی بیانگر این است که اثربخشی اقتصادی و عملیاتی در این پروژه نه نتیجه تصادف؛ بلکه حاصل برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی واحدها و باور سازمانی به توان داخلی است. به همین دلیل است که این جایزه یک موفقیت ساده نیست؛ بلکه تأییدی بر این حقیقت است که فولاد مبارکه بهره‌وری را به یک فرهنگ سازمانی تبدیل کرده است.

از زاویه‌ای وسیع‌تر این دستاورد پیام مهمی برای صنعت کشور به همراه دارد. موفقیت فولاد مبارکه نشان می‌دهد که حتی در صنعتی به وسعت و پیچیدگی فولاد می‌توان فناوری‌های انحصاری را بومی‌سازی کرد و مسیری را گشود که آینده صنعت ایران را از وابستگی‌های خارجی دور و به سمت خوداتکایی پایدار هدایت کند. این پروژه نمادی است از اینکه سرمایه‌گذاری روی مهندسان ایرانی، نتایجی فراتر از انتظار دارد و می‌تواند به خلق ارزش‌‌افزوده واقعی در سطح ملی منجر شود.

فولاد مبارکه امروز تنها یک تولیدکننده نیست؛ یک سازنده فناوری است. مجموعه‌ای که از دل نیازهای عملیاتی خود، راه‌حل‌هایی طراحی می‌کند که استانداردهای صنعتی کشور را ارتقاء می‌دهد و به الگوی سایر صنایع تبدیل می‌شود. این جایزه اثبات می‌کند که جایگاه فولاد مبارکه در صنعت ایران نه فقط جایگاه یک شرکت پیشرو در تولید؛ بلکه جایگاه یک رهبر تحول‌آفرین در توسعه فناوری و بهره‌وری است. چنین دستاوردی، آینده صنعت فولاد کشور را به سوی رقابت‌پذیری جهانی سوق می‌دهد و چشم‌اندازی نو برای تولید مبتنی بر نوآوری در ایران ترسیم می‌کند.

این جایزه به‌ درستی جایگاه فولاد مبارکه را در صنعت کشور تثبیت می‌کند؛ جایگاهی که بر سه رکن استوار است: رهبری فناورانه، قدرت مهندسی و تعهد به بهره‌وری. این سه رکن تصویری روشن از آینده صنعت فولاد ایران ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن کشور نه‌ تنها مصرف‌کننده فناوری؛ بلکه سازنده و صادرکننده آن خواهد بود. دستاورد امسال فولاد مبارکه نه فقط افتخار یک سازمان؛ بلکه نماد توان صنعتی یک ملت است.

