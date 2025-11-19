به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاح نخستین رویداد عرضه محصولات و خدمات روستایی شهرستان‌های ورزنه، هرند، جرقویه، کوهپایه و براآنات گفت:

بر پایه این تفکر، مسئولیت‌های اجتماعی گروه فولاد مبارکه در ۳ محور بنیادین بازتعریف شده است: سلامت، توانمندسازی روستایی و توسعه فرهنگی. این معماری جدید، چارچوبی استراتژیک ایجاد کرده که در آن، فولاد مبارکه به‌عنوان شریک توسعه اجتماعی اصفهان عمل می‌کند و خود را در برابر آینده مردم این استان پاسخ‌گو می‌داند.

در محور سلامت، گروه فولاد مبارکه از ابتدای آذرماه، طرح غربالگری سرطان یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان را آغاز می‌کند که این اقدام، معنای عملی «صنعت مسئولیت‌پذیر» است؛ صنعتی که پیش از بروز بیماری، مداخله می‌کند تا از آلام مردم جلوگیری شود؛ در محور توانمندسازی و محرومیت‌زدایی، مدل نوینی توسط گروه فولاد مبارکه شکل گرفته که بر مشارکت مستقیم مردم و تقویت ظرفیت‌های بومی روستاها تکیه دارد. این مدل نه بر توزیع منابع، بلکه بر ایجاد مهارت، حل مسئله و توانمندسازی پایدار استوار است، رویکردی که می‌تواند الگوی ملی توسعه روستایی باشد.

نقطه اوج این مدل، مشارکت کم‌نظیر مردم در ساخت مراکز درمانی است؛ در بسیاری از روستاهای شرق اصفهان، مردم با همت جمعی خود، درمانگاه ساختند؛ سهم فولاد مبارکه تنها بخش اندکی از هزینه بود و بار اصلی را خود مردم به دوش کشیدند. این تجربه نشان می‌دهد که وقتی صنعت، نقش تسهیل‌گر و مسئولیت‌پذیر ایفا کند، جامعه می‌تواند خود مسیر توسعه را بسازد.

مسئولیت‌پذیری صنعتی فولاد مبارکه در حوزه محیط زیست نیز به نقطه عطف رسیده است و خط انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه به‌زودی افتتاح خواهد شد و از این پس، فولاد مبارکه کمتر از یک درصد از زاینده‌رود برداشت خواهد کرد و نیاز آبی این مجموعه صنعتی از طریق پساب ۱۴ شهر و پیشرفته‌ترین روش‌های بازچرخانی آب تأمین می‌شود. این تحول، نمونه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی صنعت است.

گروه فولاد مبارکه امروز تصویری نو از یک صنعت در تراز ملی ارائه می‌دهد؛ صنعتی که مسئولیت‌پذیری را نه به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان هویت و رفتار سازمانی خود برگزیده است. این الگو می‌تواند در سراسر کشور و منطقه توسعه یابد و مسیر تازه‌ای برای کاهش محرومیت، ارتقای سلامت عمومی و ایجاد توسعه پایدار ترسیم کند.

انتهای پیام/