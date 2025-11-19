به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گفتنی است، پیش از افتتاح این رویداد فرهنگی، پیکر مطهر شهید گمنام تازه‌تفحص‌شده با حضور پرشور مردم شهیدپرور اصفهان تشییع شد. در این نمایشگاه، محصولات روستایی و خدمات فرهنگی ورزشی ویژه شهرستان‌های ورزنه، هرند، جرقویه، کوهپایه و بخش براآنات در معرض نمایش قرار گرفت.

شایان ذکر است، این رویداد فرهنگی، از شب گذشته آغاز شد و تا ۳۰ آبان‌ماه، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی، گذر شیخ بهایی، پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.

گروه فولاد مبارکه با تمرکز بر ۳ محور سلامت، محرومیت‌زدایی و توسعه فرهنگی-اجتماعی با تمرکز بر انس با قرآن، اقداماتی نظیر حمایت مؤثر از طرح غربالگری سرطان در استان اصفهان، توانمندسازی جوامع محلی، حمایت از مشاغل کوچک، تقویت فعالیت‌های قرآنی استان اصفهان را در دستور کار قرار داده است.

