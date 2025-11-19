پیام روشن چادرملو برای بازار فولاد ایران

بر اساس اطلاعات منتشرشده، چادرملو طی این ۷ ماه بیش از ۶ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن تولید کرده است. این رقم برای بسیاری از مجموعه‌های بزرگ معدنی، معادل کل تولید سالانه است، اما چادرملو تنها در هفت ماه ابتدایی سال از این مرز عبور کرده است. جهش در تولید کنسانتره نشان می‌دهد خطوط استخراج و فرآوری با کمترین توقف و بیشترین ظرفیت کار کرده‌اند؛ به‌ویژه آن‌که بخشی از این خروجی نتیجه اجرای منظم طرح‌های نگهداری و بازسازی بوده که در سال‌های اخیر با هدف افزایش پایداری تولید دنبال شده است.

در بخش گندله‌سازی نیز این شرکت توانسته بیش از ۲.۵ میلیون تن گندله تولید کند؛ محصولی راهبردی که نقش حیاتی در تأمین خوراک واحدهای احیای مستقیم دارد. روند رو‌به‌رشد تولید گندله در شرایطی محقق شده که بسیاری از کارخانه‌های کشور با محدودیت‌های مقطعی گاز و برق مواجه بودند و برخی از نرخ‌های جدید انرژی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان ایجاد کرده است. با این حال بهره‌وری خطوط تولید گندله‌سازی چادرملو در این مدت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نیز داشته است.

در بخش آهن اسفنجی، تولید بیش از یک میلیون تن ثبت شده و این بخش نیز نشان می‌دهد که حلقه‌های میانی زنجیره فولاد در چادرملو با هماهنگی و هم‌زمانی مطلوب در حال فعالیت هستند. آهن اسفنجی به‌عنوان خوراک مستقیم واحدهای فولادسازی اهمیت بسیار بالایی دارد و توقف در این بخش می‌تواند کل وقفه در بخش فولادسازی ایجاد کند. اما چادرملو موفق شده با مدیریت انرژی، تأمین پایدار مواد اولیه و اجرای برنامه‌های تعمیرات، تولید این بخش را نیز در مسیر افزایش قرار دهد.

در بخش فولاد و محصولات نهایی نیز آمار ۷۳۷ هزار تن تولید و عرضه تا پایان مهرماه، نشان‌دهنده هم‌زمانی صحیح میان تولید آهن اسفنجی، کوره‌های قوس الکتریکی، ریخته‌گری و خطوط نورد است. این عملکرد در دوره‌ای ثبت شده که برخی فولادسازان کشور با افت تولید مواجه بوده‌اند؛ بنابراین حفظ سطح تولید در چادرملو از منظر تأمین بازار داخلی اهمیت مضاعفی دارد.

تحلیل عملکرد چادرملو نشان می‌دهد سه عامل کلیدی در ثبت رشد تولید نقش داشته‌اند:

۱. بهره‌برداری از ظرفیت‌های توسعه‌ای

چادرملو طی سه سال گذشته پروژه‌های متعددی در حوزه افزایش ظرفیت کنسانتره، بهینه‌سازی گندله‌سازی و توسعه واحدهای فولادسازی اجرا کرده است. ثمره این سرمایه‌گذاری‌ها اکنون در تولید دیده می‌شود. بسیاری از تجهیزات جدید، موجب کاهش توقفات و افزایش راندمان واحدها شده‌اند. ارتقای سیستم‌های کنترل، دیجیتالی‌سازی بخش‌هایی از فرآیند تولید و نوسازی ماشین‌آلات معدنی نیز کمک کرده خطوط فرآوری با سرعت بیشتری عمل کنند.

۲. کاهش توقفات و افزایش بهره‌وری

یکی از مشکلات اصلی واحدهای معدنی-فولادی کشور، توقفات ناشی از تعمیرات غیربرنامه‌ای است. اما چادرملو با اجرای برنامه‌های PM و اصلاح ساختار تعمیرات، توانسته توقفات احتمالی را به حداقل برساند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخشی از رکوردهای تولیدی سال جاری نتیجه این اقدامات است.

۳. مدیریت بازار فروش و تنوع‌بخشی

فروش داخلی و صادرات هر دو رشد داشته‌اند و سهم فروش داخلی، که در دوره‌هایی محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کرد، امسال با مدیریت دقیق عرضه افزایش یافته است. صادرات محصولات با ارزش افزوده مانند فولاد و گندله نیز برای شرکت درآمد ریالی بالاتری ایجاد کرده و به بهبود شاخص‌های مالی کمک کرده است.

اما رشد تولید در چادرملو تنها یک موفقیت در سطح یک شرکت نیست، بلکه تأثیر مستقیم بر کل زنجیره فولاد کشور دارد. افزایش تولید کنسانتره و گندله به معنای کاهش کمبود خوراک در بسیاری از فولادسازان است. این موضوع می‌تواند از فشار قیمتی در بازار داخلی بکاهد و به تثبیت قیمت تمام‌شده کمک کند.

از سوی دیگر تولید پایدار آهن اسفنجی و فولاد در چادرملو، نقش مهمی در حفظ توازن عرضه در بازار داخلی دارد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

ریسک‌ها و چالش‌هایی که باید زیر نظر داشت

با وجود عملکرد مثبت، چادرملو همچنان با چالش‌هایی مواجه است که در ادامه مسیر باید به آن‌ها توجه شود:

ریسک انرژی: افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های گاز در زمستان و نوسانات برق در تابستان یکی از اصلی‌ترین تهدیدهای زنجیره فولاد است. تداوم رشد تولید در این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و قراردادهای پایدار تأمین انرژی است.

نوسانات بازار جهانی: قیمت جهانی سنگ‌آهن، شمش فولاد و نرخ ارز همواره بر حاشیه سود شرکت‌ها اثرگذار است و هرگونه تغییر در بازارهای جهانی می‌تواند سودآوری را دستخوش نوسان کند.

هزینه‌های حمل‌ونقل و مواد اولیه: هزینه‌های داخلی و نرخ جدید حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، همچنین افزایش هزینه‌های مواد مصرفی، از عواملی است که در سال‌های آینده می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد.

مجموعه داده‌های موجود نشان می‌دهد چادرملو در ۷ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴ یکی از موفق‌ترین دوره‌های عملیاتی خود را پشت سر گذاشته است. رشد تولید در همه حلقه‌های زنجیره، از معدن تا فولادسازی، نشان‌دهنده هماهنگی و بلوغ مدیریتی این مجموعه است. با وجود چالش‌هایی همچون انرژی، هزینه‌های تولید و نوسان بازار، عملکرد شرکت نشان می‌دهد چادرملو همچنان در جایگاه یکی از ستون‌های اصلی صنعت فولاد کشور قرار دارد.