معرفی آخرین دستاوردهای گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی متالورژی(ایران‌متافو ۱۴۰۴)

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین‌کاری، قالب‌سازی و ریخته‌گری (ایران‌متافو ۱۴۰۴)، از ۲۹ آبان‌ماه تا ۲ آذرماه ۱۴۰۴، به‌مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود که پاویون گروه فولاد مبارکه شامل شرکت‌های زیرمجموعه در سالن ۳۸ این نمایشگاه میزبان فعالان صنعت فولاد کشور است‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این نمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویدادهای صنعتی در زمینه متالورژی در کشور و به‌عنوان بستری برای گردهمایی تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و متخصصان صنعت متالورژی محسوب می‌شود. هدف اصلی این نمایشگاه، ارتقای دانش فنی، تبادل تجربیات و فناوری‌های نوین و ایجاد شبکه‌ای از ارتباطات در میان فعالان این حوزه است.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) ۱۴۰۴، با تمرکز بر تحولات نوین صنعتی، هوشمند سازی فرآیندها و پایداری محیط زیست، قرار است میزبان بزرگترین شرکت‌های فعال در این صنایع مادر باشد. این رویداد فراتر از یک نمایش ساده محصولات، یک پلتفرم استراتژیک برای تعیین مسیر آینده صنعت ایران است.

