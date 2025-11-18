خبرگزاری کار ایران
بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از شهرک سلامت اصفهان

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، عصر روز گذشته، به‌منظور آشنایی با امکانات و خدمات پیشرفته درمانی و پزشکی شهرک سلامت اصفهان، از کلینیک‌های تخصصی و درمانی این مجموعه بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یکی از بخش‌های قابل توجه این بازدید، اتاق‌های عمل چشم‌پزشکی هوشمند بود که با فناوری‌های روز دنیا تجهیز شده‌اند. همچنین، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از کلینیک‌های تخصصی قلب و عروق و گوارش و آزمایشگاه تخصصی ژنتیک این مرکز بازدید کرد.

زرندی همچنین از مرکز آموزشی پزشکی هسته‌ای و دستگاه براکی‌تراپی (درمان سرطان) بازدید کرد و با روند درمان پیشرفته بیماران سرطانی آشنا شد. اتاق بیهوشی هوشمند و دستگاه سایبرنایف (درمان بیماران سرطانی) از دیگر بخش‌های مهمی بود که مورد توجه قرار گرفت.

در پایان، بازدید از مرکز جامع تصویربرداری، تشخیص و درمان سرطان به‌عنوان یکی از مراکز کلیدی شهرک سلامت، نقطه پایانی بر این بازدید بود. زرندی در این بازدید تأکید کرد که موضوع سلامت یکی از محورهای مهم حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گروه فولاد مبارکه است.

