به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رضا ترک‌علی عسگری، رئیس تعمیرات ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه در حاشیه یازدهمین دوره جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران گفت: ویژگی‌های این پروژه کاملاً منطبق با شاخص‌های بهره‌وری است؛ ازجمله به‌روزرسانی و نوسازی سیستم‌ها، استفاده کامل از توان کارشناسان داخلی بدون نیاز به متخصصان خارج از شرکت، و ارتقای قابل‌توجه کیفیت برش تختال. با توجه به ارزآوری فولاد مبارکه از محل فروش تختال و اهمیت این محصول در صادرات غیر نفتی، افزایش کیفیت برش و کاهش ضایعات، نقش مهمی در تقویت توان رقابتی و افزایش درآمد ارزی کشور دارد.

با توجه به کاهش معنادار مصرف انرژی برق و گاز پس از اجرای این پروژه باید گفت که این طرح، تأثیر مهمی در کاهش هزینه تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته است. نتیجه این پروژه نشان می‌دهد که فولاد مبارکه امروز توان طراحی و ساخت ماشین برش تختال را به‌طور کامل در داخل کشور دارد؛ قابلیتی که تنها تعداد بسیار محدودی از کشورها از آن برخوردارند.

