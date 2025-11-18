خبرگزاری کار ایران
کاهش مصرف انرژی و تولید ضایعات با بومی‌سازی ماشین برش تختال در فولاد مبارکه

اجرای پروژه بومی‌سازی، طراحی و ساخت ماشین برش تختال، حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی و طراحی دقیق توسط کارشناسان واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه است؛ این پروژه از سال ۱۳۹۸ در چند فاز آغاز شده و به‌تدریج به بهره‌برداری کامل رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رضا ترک‌علی عسگری، رئیس تعمیرات ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه در حاشیه یازدهمین دوره جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران گفت: ویژگی‌های این پروژه کاملاً منطبق با شاخص‌های بهره‌وری است؛ ازجمله به‌روزرسانی و نوسازی سیستم‌ها، استفاده کامل از توان کارشناسان داخلی بدون نیاز به متخصصان خارج از شرکت، و ارتقای قابل‌توجه کیفیت برش تختال. با توجه به ارزآوری فولاد مبارکه از محل فروش تختال و اهمیت این محصول در صادرات غیر نفتی، افزایش کیفیت برش و کاهش ضایعات، نقش مهمی در تقویت توان رقابتی و افزایش درآمد ارزی کشور دارد.

با توجه به کاهش معنادار مصرف انرژی برق و گاز پس از اجرای این پروژه باید گفت که این طرح، تأثیر مهمی در کاهش هزینه تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته است. نتیجه این پروژه نشان می‌دهد که فولاد مبارکه امروز توان طراحی و ساخت ماشین برش تختال را به‌طور کامل در داخل کشور دارد؛ قابلیتی که تنها تعداد بسیار محدودی از کشورها از آن برخوردارند.

