خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشتازی کچاد در معاملات شمش فولادی / نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا

پیشتازی کچاد در معاملات شمش فولادی / نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا
کد خبر : 1715582
لینک کوتاه کپی شد.

۲۶ آبان ماه ماه ۱۴۰۴، بورس کالا میزبان عرضه بیش از ۱۲۴ هزار تن شمش بلوم 5sp بود که با توجه به تقاضای۲.۵ برابری و با احتساب معاملات مچینگ ۱۰۰ درصد این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو،۲۶ آبان ماه ماه ۱۴۰۴، بورس کالا میزبان عرضه بیش از ۱۲۴ هزار تن شمش بلوم 5sp بود که با توجه به تقاضای ۲.۵ برابری و با احتساب معاملات مچینگ ۱۰۰ درصد این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.

قیمت میانگین موزون شمش 5sp در معاملات امروز  ۳۲۹۹۷ تومان در هر کیلو بود که افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به هفته گذشته را ثبت کرد.

بیشترین حجم شمش عرضه شده متعلق به  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۲۰ هزارتن بود.

عمده معاملات شمش روی قیمت پایه انجام شد که بیشترین قیمت معاملاتی مربوط به فولاد خوزستان با میانگین قیمت ۳۴۳۴۳ تومان در هر کیلو بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ