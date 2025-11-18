پیشتازی کچاد در معاملات شمش فولادی / نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا
۲۶ آبان ماه ماه ۱۴۰۴، بورس کالا میزبان عرضه بیش از ۱۲۴ هزار تن شمش بلوم 5sp بود که با توجه به تقاضای۲.۵ برابری و با احتساب معاملات مچینگ ۱۰۰ درصد این عرضهها مورد معامله قرار گرفت.
قیمت میانگین موزون شمش 5sp در معاملات امروز ۳۲۹۹۷ تومان در هر کیلو بود که افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به هفته گذشته را ثبت کرد.
بیشترین حجم شمش عرضه شده متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۲۰ هزارتن بود.
عمده معاملات شمش روی قیمت پایه انجام شد که بیشترین قیمت معاملاتی مربوط به فولاد خوزستان با میانگین قیمت ۳۴۳۴۳ تومان در هر کیلو بود.