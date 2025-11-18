به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رعباس محمدی، مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه، در حاشیه یازدهمین دوره جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران گفت:

پروژه بومی‌سازی ماشین برش تختال، با بهره‌گیری از توانمندی‌های کارشناسان واحدهای پشتیبانی، تأمین و طراحی فولاد مبارکه انجام شده و ضمن حذف هزینه‌های سنگین ارزی و ریالی، اثربخشی قابل توجهی در فرآیند تولید ایجاد کرده است؛ این پروژه مشابه طراحی یک نرم‌افزار، کاملاً تخصصی بوده و تمامی اجزای مکانیکی، الکتریکی و اتوماسیونی این دستگاه برش به دست متخصصان داخلی طراحی، اجرایی و عملیاتی شده است.

انتخاب میان پروژه‌های بهره‌وری در فولاد مبارکه بسیار دشوار است، زیرا سرمایه انسانی این مجموعه به سطحی از خودآگاهی و پویایی رسیده که خودشان به‌شکل مستمر، مشوّق بهره‌وری و توسعه هستند چنین روحیه‌ای، فولاد مبارکه را به الگویی موفق در حوزه بهره‌وری صنعتی تبدیل کرده است و جا دارد تا از کارکنان تلاشگر این مجموعه قدردانی کنم.

انتهای پیام/