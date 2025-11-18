خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بومی‌سازی ماشین برش تختال به دست مختصصان داخلی فولاد مبارکه

بومی‌سازی ماشین برش تختال به دست مختصصان داخلی فولاد مبارکه
کد خبر : 1715581
لینک کوتاه کپی شد.

در فولاد مبارکه، پروژه‌های مرتبط با بهره‌وری به‌طور گسترده توسط واحدهای مختلف برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند و هر سال تعداد بیشتری از این پروژه‌ها با هدف ارتقای کارایی در بخش‌های بهره‌برداری و تولید شکل می‌گیرند؛ بخش مهمی از بار طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و پیگیری این پروژه‌ها برعهده نیروهای متخصص و کارشناسان نواحی بهره‌برداری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رعباس محمدی، مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه، در حاشیه یازدهمین دوره جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران گفت:

پروژه بومی‌سازی ماشین برش تختال، با بهره‌گیری از توانمندی‌های کارشناسان واحدهای پشتیبانی، تأمین و طراحی فولاد مبارکه انجام شده و ضمن حذف هزینه‌های سنگین ارزی و ریالی، اثربخشی قابل توجهی در فرآیند تولید ایجاد کرده است؛ این پروژه مشابه طراحی یک نرم‌افزار، کاملاً تخصصی بوده و تمامی اجزای مکانیکی، الکتریکی و اتوماسیونی این دستگاه برش به دست متخصصان داخلی طراحی، اجرایی و عملیاتی شده است.

انتخاب میان پروژه‌های بهره‌وری در فولاد مبارکه بسیار دشوار است، زیرا سرمایه انسانی این مجموعه به سطحی از خودآگاهی و پویایی رسیده که خودشان به‌شکل مستمر،  مشوّق بهره‌وری و توسعه هستند چنین روحیه‌ای، فولاد مبارکه را به الگویی موفق در حوزه بهره‌وری صنعتی تبدیل کرده است و جا دارد تا از کارکنان تلاشگر این مجموعه قدردانی کنم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ