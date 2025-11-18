خبرگزاری کار ایران
برگزاری جلسه اختتامیه استانداردهای سیستم‌های مدیریتی یکپارچه فولاد مبارکه سال ۱۴۰۴

جلسه اختتامیه استانداردهای سیستم های مدیریتی یکپارچه فولاد مبارکه سال ۱۴۰۴ با حضور مدیرعامل، معاونان، جمعی از مدیران فولاد مبارکه و تیم ممیزی شرکت SGS ایران بعدازظهر امروز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در خاتمه پس از تشریح یافته‌ها و نقاط قابل بهبود در حوزه‌های تمرکز مورد نظر از سوی اعضای تیم ممیزی و راهبردهای سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در خصوص اهمیت استانداردهای سیستم های مدیریتی یکپارچه و لزوم رقابت پذیری فولاد مبارکه با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیشگام جهانی، توسط تیم ممیزی توصیه به تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه فولاد مبارکه صادر شد.

