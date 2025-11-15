۲۴ آبان ماه، پانزدهمین سالروز بهره برداری شرکت ورق خودرو

دستاوردهای کنونی، حاصل ایمان، همت و تلاش همکارانی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و زیر فشار تحریم‌های ظالمانه، با روحیه‌ای جهادی و باور به توان ایرانی، پرچم خوداتکایی را برافراشته نگاه داشتند. ثمره این تلاش جمعی، ثبت رکوردهای تازه در تولید و کیفیت، اجرای طرح‌های توسعه‌ای گسترده و ایفای نقش مؤثر در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی استان و کشور بوده است.

پانزدهمین سالروز بهره‌برداری از نگین صنعت بام ایران، فرصتی است ارزشمند برای قدردانی از مدیران، کارکنان و پیشکسوتانی که با تعهد، تخصص و ایمان، مسیر رشد و اعتلای این مجموعه را هموار ساخته‌اند. باور دارم با تداوم حمایت‌های شرکت فولاد مبارکه، همراهی سهام‌داران گرامی و همت والای کارکنان پرتلاش،بستر برای گام برداشتن و ایفای نقشی ارزنده برای سهیم بودن در خلق آینده‌ای بهتر برای ایران و ایرانی مهیا خواهد بود. آینده‌ای که در آن توسعه فناورانه، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده، چراغ راه این مجموعه خواهد بود.



صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت سالروز بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، به مدیر عامل گروه فولاد مبارکه،معاونین ،همکاران پرتلاش، سهام‌داران گرامی و مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری تقدیم می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال،سلامتی و توفیق خدمت در مسیر تعالی صنعت کشور و سربلندی ایران عزیز را مسئلت دارم.