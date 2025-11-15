خبرگزاری کار ایران
یادداشت حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو به مناسبت پانزدهمین سالروز بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری:

۲۴ آبان ماه، پانزدهمین سالروز بهره برداری شرکت ورق خودرو

با امضای سند احداث کارخانه ورق‌ خودرو چهارمحال و بختیاری، رسالتی خطیر با هدف تأمین ورق‌های گالوانیزه مورد نیاز این صنعت و رهایی از وابستگی خارجی، به همت متخصصان و کارگران ایرانی شکل گرفت. امروز، آن بذر امید در خاک اراده و دانش ملی بالیده و به درختی تناور از تخصص، تجربه و افتخار ایرانی تبدیل شده است؛ درختی که ریشه در خودباوری دارد و شاخه‌های آن، گستره‌ای از اقتدار صنعتی ایران را در بر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، در 24 آبان سال 1389 به بهره برداری رسید و امروز در پانزدهمین سال فعالیت خود، با تکیه بر سرمایه انسانی توانمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعهد به توسعه پایدار، جایگاه خود را به‌عنوان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش فولاد و تنها تولیدکننده ورق‌های گالوانیزه ویژه صنایع خودروسازی ایران تثبیت کرده است.


اکنون با پیوستن مجموعه تاراز به خانواده بزرگ ورق‌خودرو، این شرکت بیش از نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور را در اختیار دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیاز صنایع داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران ایفا می‌کند. این هم‌افزایی، افق‌های تازه‌ای از رشد، نوآوری و حضور پررنگ‌تر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را گشوده است.

دستاوردهای کنونی، حاصل ایمان، همت و تلاش همکارانی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و زیر فشار تحریم‌های ظالمانه، با روحیه‌ای جهادی و باور به توان ایرانی، پرچم خوداتکایی را برافراشته نگاه داشتند. ثمره این تلاش جمعی، ثبت رکوردهای تازه در تولید و کیفیت، اجرای طرح‌های توسعه‌ای گسترده و ایفای نقش مؤثر در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی استان و کشور بوده است.

پانزدهمین سالروز بهره‌برداری از نگین صنعت بام ایران، فرصتی است ارزشمند برای قدردانی از مدیران، کارکنان و پیشکسوتانی که با تعهد، تخصص و ایمان، مسیر رشد و اعتلای این مجموعه را هموار ساخته‌اند. باور دارم با تداوم حمایت‌های شرکت فولاد مبارکه، همراهی سهام‌داران گرامی و همت والای کارکنان پرتلاش،بستر برای گام برداشتن و ایفای نقشی ارزنده برای سهیم بودن در خلق آینده‌ای بهتر برای ایران و ایرانی مهیا خواهد بود. آینده‌ای که در آن توسعه فناورانه، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده، چراغ راه این مجموعه خواهد بود.


صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت سالروز بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، به مدیر عامل گروه فولاد مبارکه،معاونین ،همکاران پرتلاش، سهام‌داران گرامی و مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری تقدیم می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال،سلامتی و توفیق خدمت در مسیر تعالی صنعت کشور و سربلندی ایران عزیز را مسئلت دارم.

انتهای پیام/
