۲۵ درصد خوراک فولاد کشور از این معدن تأمین میشود
در جریان بازدید میدانی اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، غیاثی، مدیر امور معدن این شرکت، ضمن ارائه توضیحات فنی به هیئت پارلمانی در محل معدن، به تشریح ابعاد فنی، استراتژیک و دانشبنیان فعالیتهای این مجموعه در بخش استخراج پرداخت.
غیاثی با تأکید بر جایگاه منحصربهفرد معدن گهرزمین در مقیاس منطقهای و ملی، اظهار داشت: خوشبختانه معدنی که در آن حضور داریم، به عنوان بزرگترین معدن سنگ آهن روباز در خاورمیانه، یک سرمایه عظیم ملی محسوب میشود. ما در شرکت گهرزمین به صورت سالانه ظرفیت استخراج بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن سنگ آهن را تنها از همین پیت معدنی (محدوده استخراج) داریم. این حجم عظیم از تولید، به معنای تأمین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از خوراک کل زنجیره فولاد کشور است که این موضوع، جایگاه ویژه و استراتژیک گهرزمین در اقتصاد و امنیت صنعتی کشور را به وضوح نشان میدهد.
مدیر امور معدن شرکت، بهرهبرداری بهینه و صیانتی از این ذخایر را نیازمند رویکردی مهندسی و مبتنی بر فناوریهای روز دانست و افزود: حفاظت و بهرهبرداری بهینه از این ذخیره عظیم، نیازمند یک نگاه مهندسی و دانشبنیان است. بر همین اساس، مطالعات فنی و مهندسی دقیقی بر روی این ذخیره انجام شده و این فرآیند به صورت مستمر ادامه دارد. به عنوان یک نمونه از بهکارگیری فناوریهای نوین، در حوزه مطالعات ژئوتکنیک و پایداری دیوارههای معدن، ما از یکی از پیشرفتهترین و بهروزترین سیستمهای مانیتورینگ و پایش در دنیا استفاده میکنیم که به ما در راستای حداکثر بهرهبرداری ایمن و پایدار از ذخایر کمک شایانی کرده است.