خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار مدیرعامل فولاد خوزستان با سرپرست صمت استان برای هم‌افزایی در توسعه صنعت فولاد

دیدار مدیرعامل فولاد خوزستان با سرپرست صمت استان برای هم‌افزایی در توسعه صنعت فولاد
کد خبر : 1713734
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای تقویت تعاملات میان صنعت و دولت، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با مهرام روانبخش سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان دیدار کرد. در این نشست که با حضور معاونان خرید و فروش فولاد خوزستان برگزار شد، دو طرف بر همکاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی و رفع چالش‌های صنعت فولاد استان تأکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با مهرام روانبخش سرپرست سازمان صمت استان خوزستان دیدار نمود.

این دیدار که با حضور عطا تفضلی معاون خرید و رضا وکیلی معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان همراه بود، عصرگاه سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در دفتر مدیرکل سازمان صمت خوزستان انجام شد.

مهرام روانبخش سرپرست سازمان صمت استان خوزستان گفت: برای بازگشت به دوره اوج صنعت در استان با تشکیل یک میز برای صنعت فولاد، قرار است در کنار این صنعت باشیم؛ این میز می‌تواند به بازنگری ارزش افزوده در صنعت کمک نماید.

وی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی افزود: برای رقابت با بازار جهانی در منطقه نیاز به دیپلماسی اقتصادی است.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: سازمان صمت همواره پشتیبان شرکت فولاد خوزستان می‌باشد.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی و دانش شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیندهای شرکت گفت: مرکز نوآوری فولاد خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران، صندوق طرح و توسعه را ره‌اندازی نموده است.

ابراهیمی با اشاره به ناترازی حامل‌های انرژی در چند سال گذشته افزود: بدلیل محدودیت های وارده به صنعت فولاد، حاشیه سود شرکت به زیر ۵ درصد رسیده و بسیار کاهش یافته است. البته سعی نمودیم با جایگزینی طرح های دیگر اثر منفی این محدودیت ها را بر شرکت کمتر کنیم. بعنوان مثال با بازیابی لجن احیایی در حوزه بهره‌برداری، توانستیم در این حوزه موفق عمل نموده و سودآوری نیز داشته ایم.

ابراهیمی ادامه داد: شرکت فولاد خوزستان این آمادگی را دارد که با محوریت سازمان صمت، در راستای رفع چالش‌های صنعت فولاد در استان، گام بردارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ