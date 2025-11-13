به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، نصرالله پژمان‌فر (رئیس کمیسیون)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محمد معتمدی‌زاده از اعضای این کمیسیون، با حضور در سایت صنعتی گهرزمین، از نزدیک از دامپ‌تراک سنگین معدنی که با همت متخصصان داخلی و در راستای نهضت بومی‌سازی تجهیزات استراتژیک ساخته شده است، بازدید کردند.

در جریان این بازدید، کارشناسان فنی شرکت گهرزمین توضیحات کاملی در خصوص فرآیند طراحی و ساخت این دامپ‌تراک ارائه نمودند. *این پروژه ملی با همکاری شرکت گهرزمین و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به ثمر نشسته* و هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی تست و دریافت استانداردهای لازم برای ورود به چرخه کامل عملیاتی است.

نمایندگان مجلس ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از این اقدام بزرگ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، دستیابی به فناوری ساخت چنین تجهیزات سنگین و پیچیده‌ای را مایه افتخار ملی و گامی اساسی در جهت خودکفایی صنعت معدن‌کاری کشور دانستند.

