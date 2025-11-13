خبرگزاری کار ایران
نمایش اقتدار صنعتی و دانش‌بنیان در قلب معادن ایران؛

بازدید ویژه پژمان‌فر، حاجی‌دلیگانی و معتمدی‌زاده از دامپ‌تراک بومی‌سازی شده گهرزمین

بازدید ویژه پژمان‌فر، حاجی‌دلیگانی و معتمدی‌زاده از دامپ‌تراک بومی‌سازی شده گهرزمین
در بخش ویژه‌ای از بازدید امروز اعضای کمیسیون اصل ٩٠ قانون مجلس شوراى اسلامى از شرکت گهرزمین، از یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت در حوزه بومی‌سازی و قطع وابستگی رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین،   نصرالله پژمان‌فر (رئیس کمیسیون)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محمد معتمدی‌زاده از اعضای این کمیسیون، با حضور در سایت صنعتی گهرزمین، از نزدیک از دامپ‌تراک سنگین معدنی که با همت متخصصان داخلی و در راستای نهضت بومی‌سازی تجهیزات استراتژیک ساخته شده است، بازدید کردند.

در جریان این بازدید، کارشناسان فنی شرکت گهرزمین توضیحات کاملی در خصوص فرآیند طراحی و ساخت این دامپ‌تراک ارائه نمودند. *این پروژه ملی با همکاری شرکت گهرزمین و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به ثمر نشسته* و هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی تست و دریافت استانداردهای لازم برای ورود به چرخه کامل عملیاتی است.

نمایندگان مجلس ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از این اقدام بزرگ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، دستیابی به فناوری ساخت چنین تجهیزات سنگین و پیچیده‌ای را مایه افتخار ملی و گامی اساسی در جهت خودکفایی صنعت معدن‌کاری کشور دانستند.

