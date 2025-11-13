خبرگزاری کار ایران
امرایی درجریان بازدید کمیسیون اصل ۹۰:

آماده جهش تولید با حمایت مجلس هستیم

آماده جهش تولید با حمایت مجلس هستیم
اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، امروز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴، از بخش‌های مختلف معدن و سایت شرکت گهرزمین بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، در جریان این بازدید میدانی که با همراهی و ارائه توضیحات علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، صورت گرفت، هیئت پارلمانی در جریان آخرین وضعیت عملیات استخراج، طرح‌های توسعه و دستاوردهای فناورانه این شرکت قرار گرفتند.

 امرایی در گفتگو با اعضای کمیسیون، بازدید نظارتی مجلس را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی و رفع موانع تولید دانست و اظهار داشت: «شرکت گهرزمین به پشتوانه نیروی انسانی متخصص و متعهد و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی شده، آمادگی کامل برای جهش تولید و ایفای نقشی پررنگ‌تر در اقتصاد ملی را دارد. تحقق کامل این پتانسیل، نیازمند حمایت نهادهای قانون‌گذار، به‌ویژه در حوزه تأمین پایدار انرژی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته، بر عزم مجلس برای پشتیبانی از صنایع استراتژیک و نظارت بر حسن اجرای قوانین در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار تأکید کردند.

