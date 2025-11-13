خبرگزاری کار ایران
انعقاد تفاهم‌نامه “شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران” و “بانک رفاه کارگران”

انعقاد تفاهم‌نامه “شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران” و “بانک رفاه کارگران”
در سومین روز از نمایشگاه بانک، بورس و بیمه کیش (KISHINVEX2025)، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و بانک رفاه کارگران توسط مدیرعامل بانک رفاه کارگران لـله گانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران آقای دکتر فاضلی به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در سومین روز از نمایشگاه بانک، بورس و بیمه کیش (KISHINVEX2025)، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و بانک رفاه کارگران توسط مدیرعامل بانک رفاه کارگران آقای دکتر لـله گانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران آقای دکتر فاضلی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه‌ در راستای همکاری و ایجاد تعاملات موثر و مفید در زمینه تامین مالی و استفاده از منابع بانک و شرکت خواهد بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ارائه انواع خدمات مالی از جمله تامین مالی پروژه ها و ایجاد خطوط اعتباری ریالی و ارزی ، تسهیلات کلان و کلیه مشوق‌های بانکی ارائه خواهد شد

