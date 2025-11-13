کمیته راهبری شرکت فولاد خوزستان برگزار شد
جلسهی کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان با حضور قائممقام، معاونان، مشاوران و مدیران بخشهای مختلف و مدیران عامل شرکتهای تابعه در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد خوزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فولادخوزستان، جلسهی کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان بعدازظهر سهشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ به ریاست امین ابراهیمی مدیرعامل و با حضور قائممقام، معاونان، مشاوران و مدیران بخشهای مختلف و مدیران عامل شرکتهای تابعه در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد خوزستان برگزار شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تشکر از تلاشهای تمامی مسئولان و کارکنان، گفت: یکی از مهم ترین ناترازیهایی که بعد از برق و در آینده گاز، با آن درگیر خواهیم بود، ناترازی در حوزه ارز و موضوعات مربوط به این حوزه و مابهالتفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد است.
وی ادامه داد: این عامل بیشترین تاثیر را بر روی شرکتهای تولیدی که قسمت شفاف اقتصاد کشور را به عهده دارند، خواهد گذاشت و قیمت تمام شده را مستقیماً متاثر خواهد کرد. در زنجیره بالادست البته شدت این تاثیرات بسیار بالاتر است؛ مصداق بارز آن وضعیت جذب کنسانتره است که رقابت در این حوزه به شدت افزایش یافته است که متاسفانه این مورد به سود دلالان این حوزه میباشد. لذا این ناترازی بسیار سنگینتر از ناترازی برق و گاز است. گرچه اکنون فرصت بسیار مناسبی برای تولید است لیکن مابهالتفاوت نرخ ارز بیشترین آسیب را بر ما تحمیل میکند.
ابراهیمی ضمن ابراز امیدواری به بهبود شرایط شرکت فولاد خوزستان در ششماهه دوم سال افزود: اتفاق خوبی که در شرکت فولاد خوزستان رخ داده است ایجاد فضای تهاتر ارز میباشد که میتواند مابهالتفاوت مناسبی را برای ما ایجاد کند.
گفتنی است، در ابتدای جلسه جعفر جنامینیا مدیر استراتژی و تضمین کیفیت و دبیر کمیته راهبری، مصوبات جلسات قبل و دستور کار جلسه را تشریح و مسئولان مربوطه نیز به ارائه گزارش عملکرد و برنامههای معاونت های طرح و توسعه، خرید، فروش و بازاریابی، فناوری و منابع انسانی و امور اجتماعی پرداختند.