مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با سرپرست سازمان صمت خوزستان دیدار نمود

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با مهرام روانبخش سرپرست سازمان صمت استان خوزستان دیدار نمود.

این دیدار که با حضور عطا تفضلی معاون خرید و رضا وکیلی معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان همراه بود، عصرگاه سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در دفتر مدیرکل سازمان صمت خوزستان انجام شد.

مهرام روانبخش سرپرست سازمان صمت استان خوزستان گفت: برای بازگشت به دوره اوج صنعت در استان با تشکیل یک میز برای صنعت فولاد، قرار است در کنار این صنعت باشیم؛ این میز می‌تواند به بازنگری ارزش افزوده در صنعت کمک نماید.

وی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی افزود: برای رقابت با بازار جهانی در منطقه نیاز به دیپلماسی اقتصادی است.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: سازمان صمت همواره پشتیبان شرکت فولاد خوزستان می‌باشد.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی و دانش شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیندهای شرکت گفت: مرکز نوآوری فولاد خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران، صندوق طرح و توسعه را ره‌اندازی نموده است.

ابراهیمی با اشاره به ناترازی حامل‌های انرژی در چند سال گذشته افزود: بدلیل محدودیت های وارده به صنعت فولاد، حاشیه سود شرکت به زیر ۵ درصد رسیده و بسیار کاهش یافته است. البته سعی نمودیم با جایگزینی طرح های دیگر اثر منفی این محدودیت ها را بر شرکت کمتر کنیم. بعنوان مثال با بازیابی لجن احیایی در حوزه بهره‌برداری، توانستیم در این حوزه موفق عمل نموده و سودآوری نیز داشته ایم.

ابراهیمی ادامه داد: شرکت فولاد خوزستان این آمادگی را دارد که با محوریت سازمان صمت، در راستای رفع چالش‌های صنعت فولاد در استان، گام بردارد.

