در آستانه پانزدهمین سالروز بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری صورت گرفت:
بهرهبرداری از خط نورد سرد ۱۴۵۰ شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد
در آستانه پانزدهمین سالروز بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، نخستین کلاف فولهارد خط نورد سرد ۱۴۵۰ شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد از شرکتهای زیرمجموعه ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، در تاریخ ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴ با موفقیت تولید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورق خودرو با اعلام این خبر و با بیان این که این دستاورد گامی مؤثر در مسیر خوداتکایی صنعتی و تکمیل زنجیره تولید ورقهای پوششدار کشور به شمار میرود؛ گفت: بهرهبرداری از خط نورد سرد ۱۴۵۰، ثمره سال ها تلاش بیوقفه، خودباوری و تکیه بر توان متخصصان داخلی است و این موفقیت، جلوهای از استقلال صنعتی و توسعه پایدار در مجموعه ورقخودرو محسوب میشود و نقش مهمی در جهت ارتقای ظرفیت تولید و تأمین پایدار مواد اولیه خطوط گالوانیزه کشور دارد.
افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولیدات گروه
بهزاد بهادرانی، معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص اظهار کرد: این دستاورد نتیجه همافزایی میان شرکت ورقخودرو و نورد فولاد زرین شهرکرد است. خط نورد سرد ۱۴۵۰ به عنوان یکی از حلقههای کلیدی در زنجیره تأمین ورقهای باکیفیت کشور، نقشی مهم در افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولیدات گروه ایفا میکند.
تکیه بر دانش فنی کارشناسان ایرانی
مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز ضمن تبریک این موفقیت گفت:
تولید نخستین محصول فولهارد در این خط،حاصل برنامهریزی منسجم، تلاش شبانهروزی و تخصص نیروهای داخلی است. این پروژه از مرحله طراحی تا نصب و راهاندازی، بدون اتکا به عوامل خارجی و صرفاً با تکیه بر دانش فنی کارشناسان ایرانی به انجام رسید.
صرفهجویی ارزی و نمادی از بلوغ فنی و خوداتکایی صنعتی کشور
امیر نوجوکی، مدیر تولید خطوط نورد سرد شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز با اشاره به جزئیات فنی پروژه گفت: این خط از نوع تک قفسهای ششغلتکی رفت و برگشتی بوده و با ظرفیت سالیانه ۲۲۰ هزار تن، امکان نورد ورقهایی با ضخامت ۰/۲۲ تا ۲ میلیمتر و عرض ۶۵۰ تا ۱۳۰۰ میلیمتر را فراهم میکند.
وی افزود: نخستین تست گرم این خط در هفته اخیر با موفقیت کامل انجام شد و تمامی مراحل نصب، اورهال، تست سرد و گرم با اتکا به توان فنی نیروهای داخلی و بدون حضور عوامل خارجی انجام گرفت که این امر علاوه بر صرفهجویی ارزی، نمادی از بلوغ فنی و خوداتکایی صنعتی کشور است.
گفتنی است خطوط نورد سرد شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با ظرفیت تولید بیش از ۴۳۰ هزار تن در سال، نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعهای شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری و تأمین مواد اولیه موردنیاز خطوط گالوانیزه این شرکت ایفا میکند.