به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ محمد کارگر، مدیر فروش و بازاریابی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در این‌باره گفت: بر اساس داده‌های رسمی، در هفته منتهی به ۱۶ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار تن انواع کالا به ارزشی حدود ۴۹ همت در بازار فیزیکی بورس کالا معامله شد که ۱۰ شرکت نخست، بیش از ۲۰/۲ همت از این میزان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: عملکرد درخشان شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، بار دیگر جایگاه ممتاز این شرکت را به‌عنوان یکی از شرکت‌های راهبردی گروه فولاد مبارکه و حلقه‌ای کلیدی در زنجیره ارزش فولاد کشور تثبیت کرد. با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، مدیریت کارآمد و شبکه گسترده عرضه، این شرکت نقش محوری در تأمین محصولات گالوانیزه کشور و جایگاهی ویژه در زنجیره ارزش فولاد ایفا می‌کند.

کارگر در پایان تأکید کرد: حضور پایدار شرکت ورق‌خودرو در میان برترین‌های بورس کالا حاصل توان فنی، تعهد به کیفیت و نگاه توسعه‌محور در تولید و فروش است و این رویکرد، این شرکت را به نمادی موفق در زنجیره فولاد کشور و الگویی برای سایر صنایع پایین‌دستی تبدیل کرده است.