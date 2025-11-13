شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در جدیدترین گزارش بورس کالای ایران رتبه هفتم را کسب نمود
در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه در بازار بورس کالای ایران مجموع معاملات به ارزش حدود ۴۹ همت انجام شد و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با فروش حدود ۲۵ هزار تن انواع محصولات گالوانیزه به ارزش ۱/۵ همت رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری؛ محمد کارگر، مدیر فروش و بازاریابی شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در اینباره گفت: بر اساس دادههای رسمی، در هفته منتهی به ۱۶ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار تن انواع کالا به ارزشی حدود ۴۹ همت در بازار فیزیکی بورس کالا معامله شد که ۱۰ شرکت نخست، بیش از ۲۰/۲ همت از این میزان را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: عملکرد درخشان شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، بار دیگر جایگاه ممتاز این شرکت را بهعنوان یکی از شرکتهای راهبردی گروه فولاد مبارکه و حلقهای کلیدی در زنجیره ارزش فولاد کشور تثبیت کرد. با بهرهگیری از فناوریهای روز، مدیریت کارآمد و شبکه گسترده عرضه، این شرکت نقش محوری در تأمین محصولات گالوانیزه کشور و جایگاهی ویژه در زنجیره ارزش فولاد ایفا میکند.
کارگر در پایان تأکید کرد: حضور پایدار شرکت ورقخودرو در میان برترینهای بورس کالا حاصل توان فنی، تعهد به کیفیت و نگاه توسعهمحور در تولید و فروش است و این رویکرد، این شرکت را به نمادی موفق در زنجیره فولاد کشور و الگویی برای سایر صنایع پاییندستی تبدیل کرده است.
گفتنی است، شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری بیش از نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور را در اختیار دارد و تنها تولیدکننده ورقهای گالوانیزه ویژه صنایع خودروسازی ایران است، که نقش بیبدیلی در استقلال صنعت خودروسازی کشور ایفا میکند.