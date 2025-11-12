معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه تشریح کرد:
نقشه راه فولاد مبارکه برای رسیدن به افق ۱۴۱۴/ برنامههای توسعهای فولاد مبارکه در راستای سیاست کلان توسعه کشور است
میمتالز - معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، از همسویی برنامههای این شرکت با سیاستهای کلان توسعه کشور و از اجرای ۱۰۲ پروژه توسعهای با سرمایهگذاری عظیم با تاکید بر تولید «فولاد سبز» خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ، «حمیدرضا خسروانیپور» معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این نشست خبری با اشاره به نگاه توسعه فولاد مبارکه که توسعه را برای خود یک ضرورت برمیشمرد، عنوان کرد: بین طرحهای فولاد مبارکه با برنامههای پنجم توسعه و سیاستهای ابلاغی رئیسجمهوری یک همسویی استراتژیک وجود دارد.
خسروانیپور در ادامه با اشاره به محورهای اقتصادی توسعه، زیربنایی و علمی و فناوری در فولاد مبارکه و همسویی آن با برنامههای توسعه خاطرنشان کرد: بهرهبرداری حداکثری و اقتصادی از ظرفیتهای تولیدی با تمرکز بر تولید محصولات ویژه از جمله ورق خودرو، ورقهای صنایع، ورقهای رنگی و لوازم خانگی در راستای محورهای اقتصادی توسعه به شمار میروند. البته در محور توسعه نیز نیاز به توسعه متوازن زنجیره ارزش و زیرساختهای مورد نیاز از جمله نیروگاه، انتقال آب، بازچرخانی آب و ... داریم و در توسعه نوآوری و فناوری نیز باید برنامهریزی لازم را داشته باشیم.
تاکید فولاد مبارکه بر بهرهوری
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در محور اقتصادی تاکید فولاد مبارکه روی بهرهوری است، افزود: اجرای پروژههای فولاد مبارکه باید در راستای افزایش راندمان و بهرهوری صورت بگیرد، البته همچنین باید طرحهای عمرانی نیمهتمام مانند انتقال آب دریای عمان، طرحهای عمرانی و مترو اصفهان را به اتمام برسانیم. در محور زیربنایی در حوزه درصد بازچرخانی آبهای صنعتی و پسابها هستیم. هرچند فولاد مبارکه در اجرای طرحهای خلاقانه و نوین در بازچرخانی آب صنعتی جزو شرکتهای پیشرو به شمار میرود که در این راستا استفاده از لجن و پسماندهای صنعتی و راهاندازی اولین کارخانه بازیابی لجن را در دست اقدام دارد. فولاد مبارکه در اجرای طرحهای اقتصادی پیشران زیرساختی و روزآمد همچون نورد گرم ۲، نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه خورشیدی، انتقال آب دریای عمان پیشرو بوده است. در محور علمی و فناوری نیز استفاده یکی از شرکتهای پیشرو در کشور محسوب میشود که با بهرهگیری از انرژیهای نو و تجدیدپذیر، نخستین نیروگاه خورشیدی کشور در مقیاس کلان را راهاندازی کرده است.
استراتژیهای محوری فولاد مبارکه تا افق ۱۴۱۴
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ادامه با اشاره به استراتژیهای محوری گروه فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۴ عنوان کرد: توسعه ساحلی با تمرکز بر محصولات ویژه با ارزشافزوده بالا، تعالی عملیات و توسعه سبز با توسعه نوآوری و فناوریهای هوشمند و توسعه دانش و فناوریهای بومی طراحی و ساخت صنعت فولاد مهمترین استراتژیهای این شرکت هستند.
خسروانیپور ادامه داد: همچنین توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی و ارتقای جایگاه جهانی فولاد مبارکه با گسترش بازارهای صادراتی، متنوعسازی و توسعه کسبوکارهای جدید و ارتقای نظام حکمرانی چابکی و همافزایی در گروه فولاد مبارکه را دنبال خواهیم کرد.
روند افزایش ظرفیت تولید فولاد در فولاد مبارکه
وی در ادامه با اشاره به روند افزایش ظرفیت تولید فولاد خام در فولاد مبارکه عنوان کرد: فولاد مبارکه در بدو تاسیس در سال ۱۳۷۰ به میزان ۲.۴ میلیون تن فولاد تولید کرده که در سال ۱۳۷۸ با تکمیل توسعه زیرسقف، این ظرفیت به ۴.۲ میلیون تن در سال رسیده است. در سال ۱۳۸۵ با الحاق ناحیه فولاد سبا ظرفیت تولیدش به ۴.۹ میلیون تن در سال رسیده و در سال ۱۳۹۰ با طرح خرید فولاد هرمزگان ظرفیت این فولادسازی به ۶.۴ میلیون تن در سال افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۳۹۱ با توسعه زیرسقف فولادسازی و ریختهگری مداوم فاز اول ظرفیت فولادسازی مبارکه به ۷.۶ میلیون تن در سال و در سال ۱۳۹۵ با توسعه زیرسقف فولادسازی و ریختهگری مداوم فاز ۲ ظرفیت فولاد مبارکه به ۹.۴ و در سال ۱۳۹۶ با توسعه زیرسقف فولاد سبا به ظرفیت ۱۰.۳ میلیون تن در سال و در سال ۱۴۰۱ با فولادسازی و ریختهگری فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به ظرفیت ۱۱.۱ میلیون تن در سال رسیده است.
اجرای پروژههایی در راستای توسعه پایدار
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ادامه با اشاره به اقداماتی که این شرکت در راستای تولید و توسعه پایدار انجام داده است، گفت: اقدامات فولاد مبارکه در راستای پروژههای افزایش ظرفیت و تکمیل زنجیره تولید، پروژههای پشتیبانی زیرساخت و پشتیبان تولید، پروژههای افزایش سبد محصول و کیفیت پروژههای زیستمحیطی و بهبود شرایط محیط کار و حوزه مسوولیت اجتماعی بوده است.
ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی تا خورشیدی و بادی
خسروانیپور در ادامه تاکید کرد: گروه فولاد مبارکه در راستای کمک به ناترازی انرژی در کشور اقدام به تامین پایدار برق کرده است که در این راستا میتوان به نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و خطوط انتقال فولاد مبارکه، نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی شرق اصفهان و نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی بادی سنگان در خراسانرضوی اشاره کرد. همچنین در زمینه تامین پایدار آب اقداماتی همچون انتقال آب از دریای عمان، اجرای دریاچههای ذخیره آب، احداث واحدهای اسمز معکوس (RO) در راستای استفاده بهینه از آب مصرفی و پروژههای تامین آب از محل پساب شهرهای اطراف کارخانههای گروه را انجام داده است. در زمینه تامین گاز نیز در اکتشاف و استخراج گاز از میدان گازی مدار مشارکت داشته است.
اجرای ۱۰۲ پروژه جاری توسعه
وی با اشاره به تعداد پروژههای جاری توسعه در فولاد مبارکه عنوان کرد: کل پروژههای جاری توسعه این فولادسازی به ۱۰۲ پروژه میرسد که در حوزه انرژی و سیالات ۲۱ پروژه، در حوزه فولادسازی ۱۷ پروژه، در حوزه آهنسازی ۱۷ پروژه، در حوزه نورد سرد ۱۰ پروژه، در حوزه نورد گرم ۵ پروژه، در حوزه پشتیبانی ۳۱ پروژه و در حوزه نورد گرم ۲ یک پروژه را در دست اقدام دارد.
۱۷.۷ همت، هزینه ریالی پروژههای در دست اقدام
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان همچنین با اشاره به مبلغ پروژههای جاری توسعه در فولاد مبارکه عنوان کرد: مبلغ کل ریالی پروژهها به ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان (همت) و مبلغ کل ارزی پروژهها به ۶۴۹ میلیون یورو و ۷۸۰ میلیون یورو میرسد. از نظر فیزیکی پروژههای توسعهای پیشرفت ۷۱.۲۲ درصدی و از نظر مالی ۷۳.۰۵ درصدی رشد داشتهاند.
پروژههای افتتاحشده در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
خسروانیپور در ادامه با اشاره به اهم پروژههای افتتاحشده در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: سیستم شارژ مکانیزه کنسانتره در خط کامیونریز واحد انباشت و برداشت، ماشین بریج ریکلایمر دوطرفه، خط انتقال پساب فاضلاب از تصفیهخانه فاضلاب مبارکه به تصفیهخانه آب شرکت فولاد مبارکه، احداث واحد چیلد واتر و اجرای سیستم الترافیلتراسیون uf در سال گذشته و سالجاری افتتاح شدهاند.
وی همچنین با اشاره به مهمترین پروژههای در حال اجرا در مجتمع فولاد مبارکه عنوان کرد: پروژه احداث واحد نورد گرم ۲ با ظرفیت ۴.۲ میلیون تن در سال، پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی کلاس F، پروژه احداث واحد ورق رنگی ۲ با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال، پروژه احداث ایستگاه دوم RH-top با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال، پروژه احداث گروه پاتیلی (LF۸)، مهمترین پروژههای در دست اقدام هستند.
پروژه نورد گرم ۲
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان همچنین به آخرین وضعیت پیشرفت پروژه نورد گرم ۲ اشاره کرد و افزود: این پروژه به منظور تولید فولاد سبکتر با انعطافپذیری، شکلپذیری و استحکام بالاتر به ظرفیت ۴.۲ میلیون تن در سال است که از مردادماه ۱۴۰۲ آغاز شده و قرار است در فروردینماه ۱۴۰۶ به پایان برسد. بودجه پروژه ۷۸۰ میلیون یورو است. برنامههای تکمیلی پروژه شامل پیگیری جهت ارسال تجهیزات خارجی (۷ پارت ارسال شده) و تامین مالی پروژه و جلوگیری از توقف فاز ساخت و نصب است.
وی همچنین با اشاره به مزایای اجرای این پروژه عنوان کرد: افزایش ظرفیت صادرات ورق گرم فولاد مبارکه از حدود ۴۰۰ هزار تن فعلی به حدود ۲ میلیون تن در سال، جلوگیری از خروج ماهانه حدود ۲۷ میلیون دلار (حدود ۳۲۵ میلیون دلار ارز در سال) بر اساس گزارش گمرک، ارزشافزوده سالانه حدود ۲۹۰ میلیون دلار و اشتغالزایی برای حدود هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم است.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی
خسروانیپور در ادامه با اشاره به پیشرفت پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی عنوان کرد: این پروژه با ظرفیت ۹۱۴ مگاوات از دیماه سال ۱۴۰۰ با بودجه ۴۱۵ میلیون دلار آغاز شد که قرار است در بهمن ۱۴۰۴ به پایان برسد. پیشرفت فیزیکی کل پروژه ۹۱.۶۵ درصد است که در فاز مهندسی با پیشرفت ۹۳.۷۳ درصد در فاز تامین با پیشرفت ۹۲.۶۹ درصد و در فاز اجرا و نصب با ۸۴.۰۸ درصد همراه بوده است. برنامه تکمیل پروژه پیگیری جهت تسریع اتمام فاز بخار و تسریع در اتمام خطوط شبکه است. مزایای اجرای پروژه در کلاس F شامل تامین سود حاصل از راهاندازی دو واحد گازی با حدود ۶ همت در سال گذشته، کاهش چشمگیر مصرف آب در مقایسه با نیروگاههای موجود از۲۸۰۰ لیتر به ازای هر مگاوات ساعت به ۳۵ لیتر، کاهش چشمگیر مصرف گاز در مقایسه با نیروگاههای موجود از ۳۵۰ مترمکعب به ۱۷۰ مترمکعب و افزایش بازدهی از حدود ۳۴ درصد در نیروگاههای موجود به ۵۸ درصد است.
پروژه ورق رنگی
وی همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه ورق رنگی خاطرنشان کرد: تولید سالیانه ۱۲۰ هزار ورق رنگی ظرفیت این پروژه است. پروژه از دیماه ۱۴۰۲ آغاز شده و مهرماه ۱۴۰۵ به پایان میرسد. بودجه پروژه ۴۷ میلیون یورو به علاوه ۱۱.۸ همت است. کل پروژه ۳۷.۵۵ درصد پیشرفت داشته که در فاز مهندسی ۷۶.۷۹ درصد، در فاز تامین ۴۳.۹۳ درصد و در فاز اجرا و نصب ۱۹.۷۶ درصد پیشرفت دارد. برنامه تکمیلی پروژه پیگیری جهت ارسال تجهیزات خارجی و تامین مالی پروژه و جلوگیری از توقف فاز ساخت و نصب است. مزایای پروژه شامل توسعه ظرفیتهای محصولات تولیدی گروه، تولید سالیانه ۱۲۰ هزار تن ورق رنگی مورد نیاز لوازم خانگی و حدود ۲۰۰ نفر اشتغالزایی پس از بهرهبرداری است.
پیشرفت پروژه RH-Top۲
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه RH-Top۲ خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات با تمرکز بر محصولات ویژه با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال در اردیبهشت ۱۴۰۱ راهاندازی شده و قرار است اسفند ۱۴۰۴ به پایان برسد. کل بودجه پروژه ۱۹ میلیون یورو به علاوه ۶۶۲ میلیارد تومان است. پیشرفت فیزیکی پروژه ۸۴.۲۸ درصد است که در فاز مهندسی ۹۴.۲۸ درصد، در فاز تامین ۹۴.۳۶ درصد و در فاز اجرا و نصب ۷۱.۳۹ درصد پیشرفت داشته است. برنامه تکمیل پروژه، تسریع در اتمام فاز نصب و راهاندازی تا پایان سال است. مزایای پروژه شامل استفاده از محصول تولیدی در صنایع نفت و پتروشیمی و سایر صنایع پیشرفته و گاززدایی به روش خلا برای افزایش خلوص ذوب است.
پروژه کوره پاتیلی۸ (LF۸)
خسروانیپور همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه کوره پاتیلی۸ (LF۸) عنوان کرد: افزایش ظرفیت تولید، انعطافپذیری در تولید گریدهای مختلف، پشتیبانی از طرحهای توسعه، تسریع فرآیند متالورژی ثانویه و تنظیم آنالیز ذوب، جزو اهداف این پروژه است. این پروژه با بودجه ۱۳ میلیون یورو به علاوه ۹۷ میلیارد تومان از آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شده که قرار است در تیرماه ۱۴۰۶ به پایان برسد. پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۴.۰۴ درصد است که در فاز مهندسی ۷۴.۱۳ درصد، در فاز تامین ۶۱.۸۵ درصد و در فاز اجرا و نصب ۵۳.۲۸ درصد پیشرفت داشته است. برنامه تکمیل پروژه تسریع در تامین تجهیزات و ساخت و اجراست. مزایای اجرای این پروژه شامل افزایش حدود ۱۵ درصدی تولید ناحیه فولادسازی به میزان ۲۰۰ تن در روز و حدود ۴۵ نفر اشتغال مستقیم و ۱۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم پس از بهرهبرداری است.
پروژههای خارج از فنس فولاد مبارکه
وی همچنین به مهمترین پروژههای توسعه در حال اجرای خارج از فنس مجتمع فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: طرح انتقال آب دریای عمان به صنایع استان اصفهان، احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی، احداث خط ریختهگری بیلت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن، احداث خط نورد سرد شماره۲ شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری به ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال، احداث مدول C آهنسازی فولاد هرمزگان و احداث کارخانه احیای مستقیم صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز با ظرفیت ۱.۷۲ میلیون تن در سال، در راستای این پروژههاست.
۴۲۸ میلیون یورو هزینه برای پروژههای زیستمحیطی
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان همچنین با اشاره به پروژههای زیستمحیطی در این شرکت خاطرنشان کرد: ۲۰ پروژه در فولاد مبارکه در دست اقدام است که ۴۲۸ میلیون یورو و ۵.۴ همت مبلغ ارزی و ریالی این پروژههاست. پروژههای زیستمحیطی شامل استفاده از پساب شهرستان مجاور شرکت فولاد مبارکه در راستای تامین پایدار آب و کمک به بهداشت مردم منطقه و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی است که در این راستا خرید و عملیات انتقال فاضلاب شهرهای حسنآباد، مجلسی و طالخونچه به فولاد مبارکه، خرید و عملیات انتقال فاضلاب شهرهای باغبها و چرمهین به فولاد مبارکه، تاسیسات فاضلاب شهرستانهای مبارکه و لنجان با تامین مالی فولاد مبارکه، تاسیسات فاضلاب شهرهای دیزیجه و زیباشهر و انتقال پساب فاضلاب زرینشهر، ورنامخواست و سده لنجان به فولاد مبارکه صورت گرفته است.
خسروانیپور همچنین به ساخت و نصب غبارگیرهای متعدد در نواحی تولیدی با استفاده از فناوری روز در جهت کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: رفع مشکلات فرار غبار کورههای EAF فولادسازی، نصب دو دستگاه غبارگیر و یک دستگاه کلاریفایر و نصب غبارگیر تاور واحد انباشت و برداشت، جزو این اقدامات بوده است.
وی همچنین با اشاره به سرآمدی فولاد مبارکه در مدیریت ابرپروژهها عنوان کرد: دریافت تندیس برتر دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه در سال ۱۴۰۳ از انجمن مدیریت پروژه ایران جز افتخارات این شرکت است. این تندیس در راستای اجرای فاز اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی و پس از افتتاح آن توسط رئیسجمهور شهید (آیتالله رئیسی) در فرآیند ارزیابی انجمن مدیریت پروژه ایران و در رقابت با سازمانهای بزرگ داخلی، داده شده است.
نگاه مبتنی بر تولید فولاد سبز
خسروانیپور همچنین نگاه فولاد مبارکه را در راستای توسعه پایدار برشمرد و ادامه داد: نگاه مبتنی بر دانش روز و استفاده از فناوریهای نوین در جهت تحقق فولاد سبز و توسعه فولاد مبارکه در راستای توسعه پایدار است. در این زمینه فولاد مبارکه پروژه فرآوری و تصفیه لجن کلاریفایرها و پودرهای اکسیدی با استفاده از فناوری پیشرفته و کاملا بومی را انجام داده است که به نتایج قابل توجهی دست یافته که یکی از نتایج آن بازیافت پسماند لجن و استفاده به عنوان مواد اولیه در فولاد مبارکه و فرآوری و استفاده در صنایع ساختمانی است که این امر منجر به دریافت نشان تعالی در پایداری و رنکینگ ۷ شرکت برتر انجمن جهانی فولاد (World Steel) شده است.
حوزه مسوولیتهای اجتماعی، دغدغه فولاد مبارکه
وی همچنین به نقش فولاد مبارک در حوزه توسعه و مسوولیتهای اجتماعی پرداخت و عنوان کرد: مشارکت در طرح قطار شهری مجلسی - مبارکه - بهارستان، مشارکت در بیمارستان محمد رسولالله شهر مبارکه، تاسیس بیمارستان جدید در سپاهان شهر اصفهان، بهینهسازی فضایی شهرهای منطقه، پروژههای بهسازی راههای جادهای و ریلی دسترسی در منطقه و بهسازی اماکن خدمترسانی، جزو مهمترین این اقدامات بوده است.
چالشها و موانع در اجرای پروژهها
وی در پایان با اشاره به چالشها و موانع در اجرای این پروژهها خاطرنشان کرد: مهمترین چالشهای موجود کمبود پیمانکاران توانمند برای اجرای مگاپروژهها و کمبود دانش فنی در کشور برای انجام پروژههای با تکنولوژی خاص است. البته مشکلاتی همچون محدودیتهای ثبت سفارش ماشینآلات و تجهیزات خارجی، زمانبر بودن و پیچیدگی تامین اقلام خارجی بهعلت تحریمها، افزایش قیمت تمامشده تجهیزات بهدلیل تحریمها، عدم امکان همکاری با تکنولوگهای خارجی و اصلی، عدم استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی و فاینانس پروژهها، عدم امکان انتقال ارز، نوسان و افزایش نرخ ارز، محاسبه ارز با نرخ آزاد برای پیمانکاران در اجرای پروژههای توسعه، صعوبت در حمل و انتقال تجهیزات به کشور، عدم ارائه ضمانتنامه توسط تکنولوگها و خطر حملات سایبری به دلیل خرید تجهیزات از واسطهها، سایر موانع مهم در راستای اجرای پروژههای توسعه هستند.