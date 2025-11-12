سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:
نوآوری، بهرهوری و تحول دیجیتال؛ مسیر تازه فولاد هرمزگان در رقابت جهانی
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان گفت: در شرایطی که صنعت فولاد با افزایش هزینهها و کاهش حاشیه سود مواجه است، فولاد هرمزگان با تمرکز بر نوآوری، ارتقای بهرهوری و حرکت بهسوی تحول دیجیتال، مسیر تازهای برای پایداری و رقابت در بازارهای جهانی ترسیم کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احسان رسولی در حاشیه سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران به خبرنگار روابط عمومی گفت: امروزه صنعت فولاد با شرایط دشواری روبهرو است. فشار هزینهها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و حاشیه سود شرکتهای فولادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی افزود: در سمینار اخیر، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تأکید کرد که بنگاههای فولادی باید نگاه خود را نسبت به نقش اقتصادیشان تغییر دهند. همچنین به چالشهای موجود در حوزه هزینههای برق، گاز، تأمین مواد اولیه و لجستیک، اکنون زمان آن رسیده است که تمرکز از تنها حفظ بقا، به سمت ارتقای بهرهوری و تعالی عملیات تغییر کند.
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: افزایش بهرهوری، رشد شاخصهای عملکرد سازمانی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات پایدار، از محورهای اصلی مورد تأکید در این نشست بود. ضمن اینکه فشار فزاینده بر حاشیه سود فولادسازان، لزوم بازنگری در ساختار هزینه و تمرکز بر بهبود فرآیندها را بیش از پیش آشکار کرده است.
رسولی ادامه داد: در همین راستا، انتظار میرود فولادسازان با رویکردی نو، ضمن تمرکز بر کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری تجهیزات و مصرف انرژی، از ظرفیتهای تحول دیجیتال و فناوریهای نوین برای بهبود عملکرد خود بهره گیرند. استفاده هدفمند از تکنولوژیهای دیجیتال، میتواند راهگشای مسیر پایداری و رشد در شرایط سخت فعلی باشد. از سوی دیگر، تغییر در ترکیب سبد محصولات از تولید فولادهای ساختمانی و کمارزش به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا، ضمن افزایش ارزآوری، زمینه حضور پایدارتر در بازارهای بینالمللی را فراهم میکند.
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: در رابطه با بهرهوری، طی یک ماه اخیر جشنواره بهرهوری در شرکت برگزار شده و پیشنهادات خوب و اثربخشی را از درون سازمان دریافت کردهایم. ضمن اینکه کمیته عالی بهرهوری را در سازمان برای بررسی شاخصهای بهرهوری لازم تشکیل دادیم و جلسات متعددی را در این زمینه به منظور صدور اقدامات اصلاحی برگزار کردهایم.
وی با اشاره به رویکرد فولاد هرمزگان در حوزه نوآوری، تصریح کرد: این شرکت نیز در همین راستا گامهای مؤثری برداشته است. شرکت فولاد هرمزگان با همکاری شرکتهای دانشبنیان، توسعه پارک فناوری بندرعباس و استقرار بخشی از فعالیتهای نوآوری در تهران، اقدام به امضای تفاهمنامههایی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برای بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه کشور کرده است.
رسولی در پایان عنوان کرد: هدف از این اقدامات، بهبود شاخصهای بهرهوری و تولید گریدهایی از فولاد است که تاکنون در داخل کشور تولید نمیشد و نیاز آن از طریق واردات تأمین میشده است و این اقدامات، گامهایی بزرگ در جهت خودکفایی ملی و تقویت حضور صادراتی فولاد هرمزگان در بازارهای جهانی به شمار میرود.