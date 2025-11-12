سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری، رشد شاخص‌های عملکرد سازمانی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات پایدار، از محورهای اصلی مورد تأکید در این نشست بود. ضمن اینکه فشار فزاینده بر حاشیه سود فولادسازان، لزوم بازنگری در ساختار هزینه و تمرکز بر بهبود فرآیندها را بیش از پیش آشکار کرده است.

رسولی ادامه داد: در همین راستا، انتظار می‌رود فولادسازان با رویکردی نو، ضمن تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری تجهیزات و مصرف انرژی، از ظرفیت‌های تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین برای بهبود عملکرد خود بهره گیرند. استفاده هدفمند از تکنولوژی‌های دیجیتال، می‌تواند راهگشای مسیر پایداری و رشد در شرایط سخت فعلی باشد. از سوی دیگر، تغییر در ترکیب سبد محصولات از تولید فولادهای ساختمانی و کم‌ارزش به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا، ضمن افزایش ارزآوری، زمینه حضور پایدارتر در بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: در رابطه با بهره‌وری، طی یک ماه اخیر جشنواره بهره‌وری در شرکت برگزار شده و پیشنهادات خوب و اثربخشی را از درون سازمان دریافت کرده‌ایم. ضمن اینکه کمیته عالی بهره‌وری را در سازمان برای بررسی شاخص‌های بهره‌وری لازم تشکیل دادیم و جلسات متعددی را در این زمینه به منظور صدور اقدامات اصلاحی برگزار کرده‌ایم.

وی با اشاره به رویکرد فولاد هرمزگان در حوزه نوآوری، تصریح کرد: این شرکت نیز در همین راستا گام‌های مؤثری برداشته است. شرکت فولاد هرمزگان با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه پارک فناوری بندرعباس و استقرار بخشی از فعالیت‌های نوآوری در تهران، اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌هایی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه کشور کرده است.

رسولی در پایان عنوان کرد: هدف از این اقدامات، بهبود شاخص‌های بهره‌وری و تولید گریدهایی از فولاد است که تاکنون در داخل کشور تولید نمی‌شد و نیاز آن از طریق واردات تأمین می‌شده است و این اقدامات، گام‌هایی بزرگ در جهت خودکفایی ملی و تقویت حضور صادراتی فولاد هرمزگان در بازارهای جهانی به شمار می‌رود.